Agroindústria da Neti: sabores coloniais em solo sobradinhense

Famílias tradicionais do interior da região Centro Serra têm sua base financeira firmada na produção de tabaco, há muito tempo. Entretanto, cada vez mais, as famílias de agora estão sentindo a necessidade de diversificar a propriedade e buscam alternativas rentáveis para progredir. Foi na confeitaria que a família Rubert encontrou uma possibilidade de diversificação e renda.

No ramo há dois anos, Janete disse que foi algo que sempre gostou. “Fazia cucas, pães e bolachas. Até que surgiu a ideia de fazer para vender”, comenta. Com a ajuda da Emater-RS/Ascar, montou seu próprio negócio, que leva o nome de “Agroindústria Colonial da Neti”, localizada às margens da ERS-347, na localidade de Linha Pinhal, em Sobradinho. O negócio foi legalizado há cinco meses e já está em pleno funcionamento, com produtos sempre novos.

Janete conta que conseguiu fidelizar seus clientes devido a qualidade dos produtos. “São pães, cucas, bolos e bolachas feitas todos os dias. Sempre tem produto novo”, garante. A venda é itinerante, ou seja, na sexta-feira Janete se desloca, com o auxílio do filho, de casa em casa oferecendo o produto. Na agroindústria, além do filho, ajudam a nora e o marido – que ainda continua plantando fumo, importante fonte de renda para a família.

A rotina na agroindústria é árdua. Ainda mais nos dias que se aproximam do fim de semana. “Acordamos às 6 horas para preparar as massas e deixar tudo pronto para assar”, explica. São dois fornos à lenha para dar conta do recado. “Optamos pelo forno à lenha, pois o produto fica bem melhor se for assado dessa forma”, destaca.

A Agroindústria Colonial da Neti aguarda a liberação do selo “Sabor Gaúcho”, que garante a qualidade do produto e oportuniza a venda em todo território gaúcho. Outro destaque é a estrutura interna do prédio. As divisões e aberturas são todas de vidro e possibilitam a visualizar quem trabalha lá dentro. “Não temos nada a esconder, é uma forma de garantir que os nossos produtos recebem todo o cuidado na hora da fabricação”, destaca Janete.