‘Eu Apoio’ mantém mobilização

Contando com mais de 40 entidades apoiadoras, o Movimento ‘Eu Apoio’ pretende não dar sossego aos futuros agentes políticos de Sobradinho. Mesmo após a Câmara de Vereadores garantir a redução dos subsídios dos parlamentares para a próxima legislatura (2017-2020), o grupo vai seguir mobilizado no município pela conscientização na política, motivado pela aproximação das eleições municipais, que acontece no dia 2 de outubro.

O movimento vai promover, no dia 13 de setembro, um encontro com todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador do município. A iniciativa ocorrerá no Salão Paroquial, às 19h30. Os candidatos ao Executivo terão quatro minutos para apresentar e expor suas ideias e proposições, enquanto os postulantes ao Legislativo terão dois minutos cada. O evento será aberto ao público e as duas coligações confirmaram presença.

Na manhã da última segunda-feira, 15, integrantes do grupo participaram do programa Giro Regional, na Gazeta FM, e mostraram empolgação com a ampla participação das entidades no encontro da última semana. “Esses dias nos questionaram: Vocês já conseguiram a redução, não era isso que queriam? E eu disse que não, que agora é que estamos ganhando forma, ainda mais nesse momento”, explica o fotógrafo Ivo Skolaude.

O professor Elui Linassi destacou a importância da participação da juventude, que esteve representada pela estudante Cristiane Morinel, do Grêmio Estudantil Copetti. “São eles que podem mudar Sobradinho”, diz. Já Cristiane vê um interesse cada vez maior da juventude pela política. “É muito importante para nós, jovens, ter a consciência do voto desde agora”, ressaltou a adolescente.



Turismo em pauta

Uma das principais demandas do ‘Eu Apoio’ é buscar alternativas para fomentar o turismo em Sobradinho. Segundo Linassi, o tema foi intensamente debatido durante a última reunião com as entidades. “Muitas ideias surgiram. Mas tem que ser colocadas em prática. E eu me pergunto: O que temos para atrair turistas? Deve haver um planejamento regional”, salienta.



Eu Apoio

O movimento ‘Eu Apoio’ surgiu no ano passado com o objetivo de estimular o exercício da cidadania com maior participação do cidadão na vida pública e redução dos gastos públicos. O grupo cresce dia a dia, conforme se constata pelo uso de adesivos nos carros, participação nas redes sociais e nos encontros promovidos pelas entidades que fazem parte do movimento.