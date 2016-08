Chegou o momento de mais uma decisÃ£o

O Campeonato Centro Serra de Futebol de Campo sedia neste domingo, 21, em Linha São João, interior Ibarama, as últimas semifinais nas categorias Veteranos, B e A para definir os três finalistas restantes do torneio. E a Gazeta FM estará contando todas as emoções do confronto na categoria A, entre Arroio do Tigre e Lagoão. O primeiro finalista foi conhecido no dia 7 de agosto. A seleção de Estrela Velha conquistou a classificação em um jogo muito equilibrado contra Sobradinho. No tempo normal, empate sem gols. Nas penalidades, deu Estrela Velha, por 4 a 2.