Escola José Luchese é exemplo para o Estado

A Escola Estadual de Ensino Médio José Luchese, localizada no Centro de Lagoa Bonita do Sul, é privilegiada. Afinal, entre 2,5 mil instituições de ensino do Estado, foi a escolhida para adotar um projeto pioneiro, que teve sua inauguração na tarde da última sexta-feira, 12. E que contou até mesmo com a presença do governador José Ivo Sartori, demonstrando o tamanho da importância do Projeto Fotovoltaico para o Estado.

Sartori, como tem sido recorrente em suas visitas oficiais a inaugurações, fez brincadeiras. Não se estendeu muito em seu discurso, mas demonstrou orgulho com a inauguração do projeto. “Daqui sai um exemplo para muitos lugares. Que seja plantada uma semente aqui que se dissemine, para mudar e melhorar a vida nas escolas”, ressaltou, elogiando também a iniciativa da JTI, com quem o Estado fez parceria para a implantação do projeto.

O governador também destacou o potencial do Rio Grande do Sul para a geração de energias limpas e renováveis. “Somos privilegiados nessa questão. São investimentos fortes que não vem apenas do nosso, mas também dos governos anteriores”, salienta. Após seu discurso, ele, ao lado do vice-presidente da JTI para a América Latina, Eduardo Renner, e de dois pequenos estudantes da José Luchese, fizeram o ato simbólico da inauguração do sistema, com o corte da fita.

A solenidade de inauguração do projeto atraiu centenas de pessoas no pátio da escola. Em clima tranquilo, alunos, professores, lideranças locais e curiosos acompanharam o ato, sem manifestações contrárias. Foi ventilado um possível protesto de servidores contra Sartori, devido ao parcelamento dos salários e a crise na educação, o que não se confirmou. Discursos emocionados marcam inauguração

Primeira a falar durante a solenidade, a diretora da Escola José Luchese, Maria Mafalda Pippi, comemorou o pioneirismo de sua escola. Visivelmente emocionada, ela fez agradecimentos e destacou a importância do projeto, que mostra ser possível economizar energia. “O mundo que você deixa para nossos filhos depende dos filhos que você deixa para o mundo. É possível, sim, melhorar o Brasil”.

Já o secretário municipal de Educação, Carlos Alexandre Lyra destacou a parceria entre a escola e a JTI, que vem desde 2014, com as oficinas do Programa Arise ocorrendo no turno inverso para os estudantes. “Com esse projeto, conseguimos atender em torno de 50% da rede municipal em turno integral”, explica Lyra, que representou a Prefeitura na solenidade.