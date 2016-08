Candidatos devem ficar atentos às regras durante a campanha eleitoral

A campanha eleitoral iniciou nesta terça-feira, 16, em todo o Brasil. Em Sobradinho, já é possível notar carros-som circulando pelas ruas da cidade com jingles dos candidatos a prefeito e vereador. E, com as novas regras, que entraram em vigor no pleito deste ano, os postulantes aos cargos do Executivo e Legislativo devem ficar atentos ao que pode ser feito neste período e o que é proibido.

Como a campanha será mais curta – 45 dias no total - a busca pelo voto do eleitor ficará ainda maior, e isso exige alguns cuidados. A chefe do cartório eleitoral de Sobradinho, Maria Ignez Izolani, participou do Giro Regional na manhã dessa terça e abordou alguns pontos importantes da legislação eleitoral que merecem atenção, como a utilização de propaganda em carros de som, a distribuição de santinhos em vias públicas e a realização de comícios.

Maria Ignez também destacou a agilidade dos candidatos na entrega dos registros após as convenções, algo pouco comum. “Tivemos 12 coligações registradas aqui no cartório. Todos entregaram bem antes do prazo final, foi um recorde. No último dia (segunda-feira) para registro ocorreu um problema no DivulgaCand (sistema de acompanhamento de candidaturas), mas eu estava tranquila, porque aqui o pessoal colaborou”, comemora.

A partir de agora, caberá aos juízes eleitorais julgar os pedidos de registro, que poderão ser indeferidos se os candidatos não cumprirem os requisitos legais, entre eles estar elegível pela Lei da Ficha Limpa. A norma impede que pessoas condenadas por órgãos colegiados disputem eleições pelo prazo de oito anos.

O período de propaganda eleitoral também alterou o horário de atendimento no cartório eleitoral, que passa a funcionar das 12 às 19 horas, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral. Esse horário diferenciado se estenderá até o dia 19 de dezembro. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão está prevista para iniciar na próxima sexta-feira, 26.