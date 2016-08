Maturidade Ativa inicia atividades em Sobradinho

Sobradinho é o 67º município gaúcho a receber o programa Maturidade Ativa, do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc), que visa oferecer uma melhor qualidade de vida às pessoas com mais de 60 anos de idade. A inauguração do grupo ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, no plenário da Câmara de Vereadores.

Inicialmente, o grupo do Maturidade Ativa em Sobradinho será composto por 27 integrantes, mas está aberto a receber novos componentes. “Atualmente, são seis mil idosos participando em todo o Estado”, explica a gerente de Educação do Sesc-RS, Lisângela Antonini, que esteve presente na solenidade.

Até o fim do ano, o Sesc quer inaugurar mais quatro grupos do Maturidade Ativa no Estado.