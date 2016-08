Amanda Giovanaz assume promotoria

A Procuradoria Geral de Justiça de Sobradinho conta com uma nova promotora de Justiça titular desde a última semana. Natural de Gramado Xavier, Amanda Giovanaz é formada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, com pós-graduação em Direito Público pela Fundação Fernando Gomes. Já foi assessora e trabalhou como estagiária no Ministério Público, enquanto concluía o curso de Direito. Passou no último concurso do órgão e, devido a boa colocação, pode escolher a cidade de atuação. “Devido a proximidade da minha terra natal, resolvi escolher Sobradinho”, destaca Amanda.

Sobre o trabalho na promotoria, Amanda destaca que a gama de atribuições é muito ampla, tendo em vista que conglomera seis município para o atendimento. “Isso é o que me fascina, sempre quis fazer a diferença, ainda que seja em pequenas coisas”, disse. Amanda também destaca que vai dar atenção especial às áreas da infância e juventude. “A área de atuação do Ministério Público é muito ampla, mas pretendo destinar atenção especial às áreas da infância e juventude, para que se garanta um futuro melhor para todos nós”, enfatiza. Sobre a criação da segunda Vara Judicial da Comarca de Sobradinho, a promotora destacou que vem em boa hora. “Vejo com bons olhos, pois vai garantir um menor tempo de espera pelo julgamento e dar mais vazão aos processos que se encontram na Comarca de Sobradinho”, acrescenta. Ela também destacou a boa equipe que atua na Procuradoria de Justiça de Sobradinho. “Temos uma equipe engajada e competente, o que garante o bom andamento do nosso trabalho”, explica.

Ao final da entrevista concedida à Rádio Gazeta FM, na manhã de terça-feira, 23, Amanda colocou a promotoria de Justiça à disposição da população de Sobradinho e dos municípios assistidos. O horário de atendimento é das 9 horas ao meio-dia e das 13h30 às 18 horas, na Rua Romano Carlos Pasa, 32.