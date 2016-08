Alunos e funcionários da Apae vivenciam semana especial

A Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais preparou uma vasta programação durante esta semana tendo em vista a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Neste ano, o tema é “o futuro se faz com a conscientização das diferenças”. Nesta segunda-feira, durante todo o dia, os alunos participam do “Dia da Beleza”, que reúne voluntários e profissionais da beleza, que se revezam em cortes de cabelo, penteados, maquiagem e manicure.

Conforme a diretora da Apae de Sobradinho, Naiara Zimmer, neste ano vários voluntários participam do dia da beleza. Dentre eles, os estudantes do curso de cabeleireiro do Instituto Mix de Profissões, coordenados pela professora Annalidia Kipper; Salão de Beleza Santa Vaidade, com a participação da proprietária Marciléia Feck e as voluntárias Márcia Bertolo e Marizane Vieira; e o Centro de Cursos Nelci, juntamente com as voluntárias Fernanda Xaviel e Rose Göettems, além do cabeleireiro Alander Fetzer.

Na terça-feira, ocorreu o “Brique da Apae”, na Praça 3 de Dezembro. Conforme a assistente social Milena Francesquet, foram comercializados materiais, como caixas de artesanato e bolachas. “Esse material foi confeccionado pelos alunos dos anos iniciais, EJA e turma de convivência”, explica. Todo o lucro será revertido para a realização de oficinas até o final do ano. Já na quarta-feira, os alunos participaram da Balada da Apae, no Salão Paroquial de Arroio do Tigre, com a participação das Apaes de Sobradinho e Arroio do Tigre.

A quinta-feira, 25, foi reservada à mostra de homenageados da Semana da Pátria, no saguão da prefeitura de Sobradinho. À tarde, foi ministrada palestra sobre autismo para os alunos da Escola Catarina Bridi, de Ibarama. Nesta sexta-feira, 26, ocorre a mostra cultural, no Ginásio Castelão, com a participação das escolas municipais, Apaes de Sobradinho, Arroio do Tigre e Cachoeira do Sul, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Grupo da Terceira Idade e banda Municipal de Sobradinho. Será servido almoço, no Salão paroquial Católico, para os participantes das apresentações. O evento se estende durante todo o dia.