Gazeta FM abre sÃ©rie de debates nesta segunda

A enxuta campanha eleitoral deste ano, com apenas 45 dias, está sendo um desafio a mais para os candidatos na busca pelo voto do eleitor. E, mais do que nunca, os debates serão de grande importância para a apresentação de propostas que sejam de interesse da comunidade. Mantendo sua tradição, a Rádio Gazeta FM promoverá, a partir desta segunda-feira, 29, o enfrentamento entre os prefeituráveis de seis municípios da Região Centro Serra. No caso de Estrela Velha, onde há apenas uma chapa na disputa, será feita uma entrevista.

Os candidatos a prefeito de Sobradinho, Maninho Trevisan (PMDB) e Miguel Vieira (PP), abrem a série de debates entre os candidatos. A novidade neste ano será a presença efetiva dos candidatos a vice-prefeito, que também vão debater entre si em um bloco exclusivo e terão espaço para falar das propostas de sua coligação. Os dois candidatos a vice do município, Armando Mayerhofer (PMDB) e Alencar Furlan (PSB), confirmaram presença.

Os debates terão início sempre às 8 horas. Os candidatos devem estar na sede da emissora às 7h30 para acompanhar o sorteio da ordem de participação. Terão acesso ao prédio da Gazeta somente o próprio candidato a prefeito, o candidato a vice, e o coordenador de cada campanha. A comunicação entre eles será por bilhetes. Caso um dos candidatos não compareça, o debate dará lugar a uma entrevista com o outro postulante.

Para a realização do debate, o estúdio da Gazeta FM será remodelado. Os trabalhos iniciaram nesta quinta-feira, 24, e serão concluídos hoje.



Estrutura do debate

O debate promovido pela Gazeta será dividido em cinco blocos e terá mediação de Laerson Rigon. Os candidatos terão tempo igual para saudações, perguntas, respostas, replicas, tréplicas e considerações, sem haver tratamentos diferenciados. Durante a permanência no estúdio, os candidatos devem deixar seus celulares desligados e evitar manifestações gestuais e sonoras que não seja no período estabelecido para pergunta, resposta, réplica ou tréplica.

Primeiro bloco:

Cada candidato terá dois minutos para fazer sua saudação inicial. Primeiro, será a vez dos prefeituráveis, seguido dos candidatos a vice.

Segundo bloco:

Neste bloco, os candidatos a prefeito responderão a seis perguntas (três para cada), feitas pela produção do debate, com temas aleatórios e de interesse da comunidade. O tempo para resposta será de dois minutos.

Terceiro bloco:

Neste bloco, haverá enfrentamento entre os candidatos a vice-prefeito. A pergunta deve ser feita em 30 segundos. Quem responde terá dois minutos. A réplica será de um minuto, enquanto a tréplica terá também um minute. Os candidatos a prefeito não poderão utilizer o microfone, podendo se comunicar com o candidato a vice somente por bilhetes.

Quarto bloco:

Será a vez do enfrentamento entre os candidatos a prefeito. O esquema é o mesmo do confronto entre os vices. A pergunta é feita em 30 segundos, enquanto a resposta será em dois minutos. Réplica e tréplica em um minuto. Caso o tempo seja ultrapassado, o microfone será cortado do ar pela produção do debate.

Quinto bloco:

Será o espaço destinado às considerações finais, com dois minutos para cada. Primeiro, os vices farão suas considerações, seguido dos prefeitos.



Cobertura

As empresas da Gazeta Grupo de Comunicações farão ampla cobertura do debate, com o envolvimento de toda a sua equipe jornalística. Logo após o término, será publicado um resumo dos enfrentamentos no Gaz Centro-Serra. Já o Jornal Gazeta da Serra terá matérias especiais sobre os debates ocorridos na semana.