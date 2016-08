Escola Cristo Rei apresenta mais de 60 experimentos e projetos

A Escola Estadual Cristo Rei, de Passa Sete, realizou a 11ª edição da Feira do Aprendizado, no último dia 18. O ginásio de esportes do educandário, bem como algumas salas, serviram de local para exposição de experimentos e projetos. No total, 61 trabalhos foram expostos para avaliação e conhecimento do público visitante.

Muitos dos projetos apresentados envolviam áreas específicas do conhecimento, como química e física. “É algo que desperta o nosso interesse e também o interesse de quem visita a exposição”, disse a aluna Lidiane Fernandes. A turma dela apresentou a importância das plantas medicinais. “O conhecimento sobre essas plantas são mais antigas que a própria escrita”, garante uma das alunas. Um dos estudos feito pelos estudantes do grupo foi a descoberta de que, antigamente, o tabaco era usado para prevenir doenças. “Infelizmente, com o uso de agrotóxicos, o homem o modificou e ficou extremamente prejudicial à saúde”, destaca. O grupo também destacou os princípios do horto e a forma de secagem das plantas.

Já a turma 203 trouxe um experimento baseado no Princípio de Pascal. Com seringas e mangas de soro, eles movimentaram, hidraulicamente, um robô feito de papelão. “É totalmente sustentável, pois não utiliza pilhas e é feito de materiais recicláveis”, destaca o aluno Dieisson.

Para a professora organizadora, a feira foi mais um sucesso. “Sempre contamos com o apoio da Universidade de Santa Cruz do Sul e de outras escolas que vem buscar conhecimentos para seus alunos, e isso é muito importante, pois nos motiva a continuar buscando novos trabalhos todos os anos”, destaca Mariléia Ferraz Ceretta. A Feira do Aprendizado da escola Cristo rei ocorre anualmente e fica aberta para visitação durante todo o dia. Alunos do curso de Química da Unisc participaram das exposições para avaliar os experimentos.