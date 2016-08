Hidroponia: a alternativa para produzir mais e melhor o moranguinho

O ex-modelo sobradinhense Nairon de Morais encontrou na produção de morangos uma alternativa para complementar a renda na propriedade da família, em Linha Carijinho, interior de Sobradinho. Foi quando voltou de São Paulo, onde seguia a carreira de modelo, que Nairon buscou algo para fazer no município. “Lembrei de um amigo que era um dos maiores produtores de morango de São Paulo e conversei com ele”, conta.

No começo, em 2009, era tudo muito complicado. O plantio da muda era feito diretamente no chão. “Prejudicava muito a nossa saúde”, acrescenta. Depois, com o passar dos anos, surgiu a hidroponia, que é a técnica de cultivar plantas sem solo, ou seja, as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta. Muitos dos sistemas hidropônicos da região são desenvolvidos em uma espécie de bancada, onde as plantas são dispostas. “No caso do morango, a muda é importada, vem do Chile. As variedades Albion e San Andreas são as que se tornam mais rentáveis”, garante Nairon.

Isso porque essas duas variedades podem produzir durante quatro anos sem ser necessário replantar. Além disso, elas alcançam um grau de doçura e maturação que não são muito encontradas em outras variedades. Atualmente, a propriedade já conta com seis estufas e outra já está em fase de construção. No total, são 40 mil pés de morangos plantados. Cerca de 20 mil no sistema hidropônico e outros 20 mil no sistema convencional. “Queremos chegar a um patamar onde podemos cultivar toda essa quantidade de pés nas estufas e em sistema hidropônico”, almeja Morais.

Por ano, são 12 mil quilos de fruta colhidas nos 10 meses de produção. A destinação do produto final são os mercados de Santa Cruz do Sul e Santa Maria. “Também vendemos alguma coisa em casa para quem nos visita. A partir de outubro já vamos ter fruta nova”, destaca. A Emater/RS-Ascar é uma das grandes parceiras de Nairon, sempre disponibilizando assistência técnica e troca de experiências. “Para quem quiser começar no ramo, eu sugiro que primeiro faça um curso de hidroponia, pois é muita coisa para cuidar”, explica o produtor.

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, o preço do morango, na região do Vale do Rio Pardo, é de R$ 5,57 o quilo, através do Programa de Aquisição de Alimentos.