Chegada da Chama Crioula dá início à preparação para Semana Farroupilha

Um dos símbolos do tradicionalismo gaúcho, a Chama Crioula chegou a Sobradinho na manhã do último sábado, 13, e marca o início das preparações para mais uma edição da Semana Farroupilha na região Centro Serra. A chama ficará guardada na Loja Maçônica Aôr e Harmonia e será distribuída entre CTGs e demais grupos da 14ª Região Tradicionalista (14ª RT), no dia 13 de setembro.

A cavalgada dos tradicionalistas da região, que partiu de Triunfo no dia 13, totalizou 200 quilômetros, e passou por diversos municípios, como Vale Verde, Santa Cruz do Sul e Candelária. O coordenador da cavalgada da 14ª RT, Marco Andres, destaca a união demonstrada entre o grupo. “Tivemos 42 cavaleiros, totalizando 55 pessoas no acampamento. Todos captaram o objetivo da busca da chama. Estivemos muito bem organizados”, comenta.

E, embora a prioridade no momento seja a organização da Semana Farroupilha nos CTGs, Andres salienta que já está estudando o trajeto para a próxima edição da cavalgada.

O acendimento da Chama Crioula em 2017 será no município de Mostardas, na região da Lagoa dos Patos. “Lá, temos um padrinho da 14ª RT que vai nos ajudar para definirmos a parte logística. Esperamos comparecer com um número maior do que foi nesse ano”, comenta. Andres também fez questão de agradecer ao coordenador da 14ª Região Tradicionalista, Roberto de Oliveira, por todo o apoio na cavalgada. “Fizemos bonito em Triunfo”, disse.