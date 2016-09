Uma pedreira no caminho da AssociaÃ§Ã£o

Será diante de um dos mais temidos caldeirões do futsal gaúcho que a Associação Esportiva Sobradinho (AES) buscará a primeira vitória na segunda fase da Série Ouro de Futsal. A equipe sobradinhense, que estreou com um empate no último final de semana, viaja até Venâncio Aires, onde enfrenta neste sábado, 3, o forte time da Assoeva, no Ginásio Poliesportivo, no Parque do Chimarrão, às 20 horas.

Atual bi-vice-campeã estadual, a Assoeva é uma das principais forças do futsal gaúcho, e avançou para o mata-mata da Liga Nacional de Futsal, referendando o seu bom momento. E, mesmo com o adversário dividindo as atenções entre duas competições, a Associação precisa entrar em quadra focada para conseguir um bom resultado. Algo que já fez em confrontos entre as duas equipes no passado.

Uma vitória seria um resultado excelente para a AES, pois recuperaria os pontos perdidos no empate em casa contra a ADS/ATF, no Ginásio da Fejão. O difícil jogo do último sábado, 27, mostrou uma Associação dedicada em quadra, mas que pecou na hora de decidir o confronto. Um revés já deixa a equipe em situação complicada, pois o próximo duelo é contra a poderosa ACBF, também fora de casa.

Nesta segunda fase da Ouro, a Associação está na Chave 4, que conta também com o Juventude, além das já citadas ACBF, Assoeva e ADS/ATF. Já a Chave 5 tem Atlântico, Alaf, América, Asif e AGF. Classificam para as semifinais os dois primeiros de cada grupo. Já na repescagem, Assaf, ASTF, BGF e Cachoeira Futsal lutam pela permanência na Ouro. Os dois piores serão rebaixados para a Série Prata.



Transmissão Gazeta

Narração: Renan Costa

Comentários: Milton Roberto Setti.

Reportagens: Jackson Mattana.

Central de esportes: Paulo Papito Duarte.