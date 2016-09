Município tem novo Promotor de Justiça

O Ministério Público de Arroio do Tigre tem novo titular. Flávio Brenner da Costa, 31 anos é natural de Curitiba, no Paraná. A Comarca, com jurisdição em Arroio do Tigre, Tunas e Estrela Velha, vinha sendo atendida pelo substituto Martin Albino Jora, de Candelária.

O novo promotor de Justiça se formou em Direito pelo Centro Universitário de Curitiba no ano de 2007, trabalhou como advogado durante seis anos e após, ingressou no Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde foi assessor durante um ano e meio na Promotoria de Caxias do Sul. Depois, em 15 de agosto de 2014, assumiu como promotor na Comarca de São Francisco de Assis.

Em entrevista à Rádio Gazeta FM, disse que está priorizando as questões urgentes que ficam naturalmente acumuladas durante o período de substituição. “Venho com uma linha de resolutividade. Vou tentar resolver os problemas da melhor maneira possível, atuando de uma maneira mais célebre, a fim de resolver os problemas sociais”.

O novo promotor disse ainda que a atuação tem que ser voltada à questão criminal. “Nós vivemos em um período de crise na segurança pública. Claro que a atuação nas outras áreas é muito importante. É preciso diagnosticar o que acontece em cada município, pois cada um tem perfil diverso e necessidades diferentes que precisam ser enfrentadas. Temos áreas prioritárias, como da Infância e do Idoso, mas cada município tem suas peculiaridades”.

A Promotoria de Arroio do Tigre atende de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio dia, e das 13 às 18 horas. Um turno por semana, que ainda não está definido, será reservado para o atendimento do promotor ao público.