Semana da Pátria homenageia desportistas de Sobradinho

A Semana da Pátria em Sobradinho começou oficialmente na manhã de quinta-feira, 1º, com solenidade na Praça 7 de Setembro, aos fundos do Centro Administrativo. Na ocasião, foi entoado o Hino Nacional e aceso o fogo simbólico, com apresentação da Banda Municipal.

O secretário de Educação, Cultura e Desporto de Sobradinho, Ivan Trevisan, a coordenadora pedagógica, Zaíra Pohlmann, e o diretor de esportes, Cristiano Lopes, participaram do Giro Regional, na manhã de quarta-feira, 31. Na oportunidade, comentaram sobre a vasta programação preparada para a semana que celebra o patriotismo.

O desfile ocorre no dia 7 de setembro, às 14h30, na Avenida João Antônio. São esperadas mais de 150 entidades para participar do desfile. Ao longo da avenida, um potente sistema de som vai contar uma breve história das entidades que se dispuserem a participar.

Conforme Ivan Trevisan, os homenageados são os desportistas locais. “Vivemos um período muito legal com as Olimpíadas aqui no Brasil e decidimos colocar isso no nosso desfile também”, destaca. Durante o desfile, serão retratados os temas nacional, estadual e municipal. Em nível de Brasil, o tema é o Centenário da Liga da Defesa Nacional. Já no Estado, o tema é o Centenário da Academia de Polícia Militar, e o tema municipal é “Cooperação: crescer junto faz toda a diferença”.

Durante todos os dias da semana, ocorre o hasteamento e arriamento dos pavilhões, na Praça 7 de Setembro, com a participação de escolas e entidades do município. No domingo, 4, ocorre torneio da semana da pátria (categoria de base). A organização é da escolinha de futebol Atitude Transforma, com apoio do CMD e Smecd. Já na segunda-feira, 5, haverá palestra sobre “Cooperação nas Escolas”, com Nara Nornberg. Participam as escolas municipais, no Ginásio de Esportes da Escola Dr. Adolpho Sebastiany.