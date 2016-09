Clarinete da família Lazzari é restaurado na Itália

Uma importante herança da família Lazzari foi resgatada graças a uma parceria. Um clarinete que era utilizado há mais de 70 anos por Augusto Lazzari foi restaurado recentemente em Cornedo Vicentino, na Itália, cidade gêmea de Sobradinho. O instrumento musical está há décadas sob posse de Décio Augusto Antônio e teve pouca utilização nesse período.

O restauro do clarinete foi intermediado por Gianfranco Contro, italiano que reside em Sobradinho. Ele levou o equipamento até a Itália e o devolveu já recuperado para Antônio na última semana. “É uma relíquia. Tem um grande valor histórico”, afirma Antônio, que seguirá guardando o instrumento em sua residência. “Vou colocá-lo em um cofre, já que eu não sei tocar”, brinca.

Na Itália, o responsável pelo restauro foi um senhor de idade, que é restaurador de instrumentos musicais por paixão. Ele assumiu o compromisso e criou até mesmo partes que faltavam no clarinete. Contro o localizou através de um amigo, Marino Piana, que também é músico e clarinetista

Para o presidente do Círculo Vicentino, Mário Augusto Lazzari, o restauro reforça a importância do Gemellaggio nesse processo. “Os frutos ainda são poucos, mas agora é que a coisa está começando a andar”, salienta. Ele e Antônio levaram até a redação da Gazeta da Serra, fotografias do clarinete com Augusto Lazzari, em um conjunto musical no interior de Ibarama, que à época pertencia a Sobradinho.



Clarinete

O clarinete é um instrumento musical de sopro, que é constituído por um tubo cilíndrico, com uma boquilha cônica de uma única palheta e chaves. Há quatro registros no equipamento: grave, médio, agudo e superagudo. Sua utilização provém da França e foi incorporado nas orquestras em 1750. É bastante utilizado em conjuntos no Brasil.