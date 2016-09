Miguel e Maninho frente a frente na Gazeta FM

Restando quase um mês para as eleições municipais, os candidatos a prefeito e vice de Sobradinho tiveram a oportunidade, na manhã da última segunda-feira, 29, de mostrar ao eleitorado o que pensam sobre as demandas do município e quais são os seus planos para eventuais governos nos próximos quatro anos. O debate promovido pela Gazeta FM abriu a série de enfrentamentos entre os prefeituráveis da região Centro Serra.

Estiveram presentes os candidatos das duas coligações: Maninho Trevisan e Armando Mayerhofer (União e Trabalho - PMDB/PDT/PTB/PT) e Miguel Vieira e Alencar Furlan (Sobradinho para Todos - PP/PSB/PSDB), além dos coordenadores das duas campanhas. O debate foi dividido em cinco blocos, colocando frente a frente os dois grupos políticos que são adversários históricos em Sobradinho.

E como era previsto, o debate teve muitas críticas fortes de ambos os lados e comparações de gestões, principalmente a partir do quarto bloco, onde Miguel e Maninho perguntaram entre si. Até mesmo as considerações, espaço em que os candidatos costumam deixar para a mensagem final ao eleitor, foi utilizado para o combate.

Sorteado como o candidato “A”, Miguel foi o primeiro a perguntar e questionou se Maninho manteria o mesmo secretariado. A resposta, entretanto, acabou envolvendo também as unidades habitacionais, alvo de polêmica. Maninho aproveitou sua vez de perguntar para atacar Miguel, afirmando que este não construiu nenhuma casa em seu primeiro mandato e que teve que reformar as moradias feitas no segundo. O progressista admitiu o equívoco, mas criticou a promessa do peemedebista de construir 500 casas quando foi eleito em 2013.

Mas não foram somente os embates que predominaram no debate. Elogios e reconhecimentos também surgiram em algumas das respostas de Maninho e Miguel. Logo em sua saudação, o candidato do PP fez questão de afirmar que considera o adversário como amigo. “Temos divergências políticas, mas somos amigos. Sigo sendo cliente no mercado dele”, brincou. Gentileza devolvida pelo atual prefeito em sua fala de abertura. O próximo debate ocorre nesta segunda-feira, 5, em forma de entrevista com a única chapa majoritária de Estrela Velha: Cecília Montagner (PSB) e Cláudio Puntel (PDT).



Candidatos responderam a perguntas sobre temas aleatórios

O segundo bloco do debate foi reservado para os candidatos a prefeito responderem à perguntas sobre temas aleatórios, feitas pela produção do debate. Ao todo, cada um respondeu três questões de interesse da comunidade. Confira um pouco do que cada candidato disse.



FINANÇAS

Miguel - “É sabido de todos que o país, o Estado e municípios passam por dificuldades financeiras enormes. Temos que ter a coragem de tomar medidas necessárias. Por exemplo, reduzir a estrutura administrativa, fazer economia. O atual governo sente as dificuldades, mas não tomou as medidas para evitar isso. Não quero prometer que vou reduzir secretarias, mas vamos estudar essa possibilidade sim”.



INDÚSTRIA

E COMÉRCIO

Maninho - “Nós temos vários investimentos que estão chegando. Até fomos criticados sobre a água mineral, parada há tantos anos. Nós fomos buscá-los de volta para fazer o investimento. E também conseguimos um dos maiores investimentos, não só para Sobradinho como para o Centro Serra, que é o campus da Unisc. Começa ano que vem as obras. Pode ter certeza que daqui 10, 15 anos, será uma das maiores coisas que aconteceu na região”.



LAZER E

INFRAESTRUTURA

Miguel – “O Parque da Fejão está um judiaria. É uma pena ver a população abandonando o parque. Está sendo depredado. Não tem mais cancha de bocha. Temos que revitalizar. Numa conversa que tive com o ex-prefeito Lademiro Dors, ele nos deu uma série de sugestões, sendo uma delas a privatização da segurança do parque. Lá a gente sabe que é difícil, mas que tem que ser um parque aberto. Tem que ser melhorado e muito”.



MOBILIDADE

URBANA

Maninho – “Estamos estudando a implantação de um estacionamento rotativo gratuito na Avenida João Antônio. Rampas de acessibilidade foram feitas 50 ao todo. Fizemos implantação de mão única nas ruas, rótulas nos acessos principais, faixas de segurança e quebra-mola. Temos que fazer o anel viário, que já deveria ter sido feito há muitos anos”.



INTERIOR

Miguel – “Temos um plano de governo com atividades muito fortes na organização das associações, como leite, peixe, fruticultura, agroindústria. Cumprimento o prefeito pela qualidade das estradas. Mas o homem do campo não precisa só de estrada. Precisa de apoio dentro da propriedade e não está tendo. Querem mais calcário, mais retroescavadeiras, tratores, encilhadeiras”.



SAÚDE

Maninho - “Colocamos o plantão 24 horas. Em cinco meses, gastamos R$ 314.903,00. E tivemos 2.752 atendimentos. Nosso compromisso é de manter o pronto-atendimento. Meu sonho também é de comprar o ônibus-leito pra levar o pessoal para Porto Alegre. E a nossa saúde está com carros novos. Mas o paciente não vai deitado. Muitas vezes ele não consegue ficar sentado”.



BLOCO DOS VICES

Além do embate entre prefeitos, o debate da Gazeta FM neste ano trouxe uma novidade: o enfrentamento entre os candidatos a vice, em um bloco exclusivo. Alencar Furlan (PSB) e Armando Mayerhofer tiveram o mesmo tempo (dois minutos) para suas saudações e considerações finais. Ambos destacaram suas longas trajetórias no serviço público e comemoraram as indicações para o cargo por parte de seus partidos e coligações.

Nas perguntas, Alencar questionou Armando sobre a utilização de um recurso da saúde em benefício próprio, para fazer exames. “Os recursos são limitados e o senhor, em janeiro, usou R$ 210,00, tendo um salário de R$ 14 mil”, argumentou Alencar. O peemedebista negou e retrucou. “Em relação a salários, o secretário tem um salário estipulado por lei, inclusive que você deve ter votado e aprovado quando era vereador”, apontou.

Já Armando perguntou qual secretaria Alencar pretende assumir em um eventual governo de Miguel Vieira. “Primeiro eu tenho que ganhar a eleição. Mas o vice tem que ter papel de secretário e assessoras o prefeito. Pretendemos economizar, o que não acontece com o atual vice-prefeito”, detonou. Na sua réplica, Armando diz que, se eleito, assumirá a secretaria de Finanças, mas que abriria mão dos salários de vice e secretário, optando pelo vencimento de servidor.