ONG organiza rodízio de pizzas e rifa para ajudar cão baleado

A agonizante história do “Alemão” parece não ter fim. Após ser baleado no fim de julho, em Ibarama, o cão perdeu os movimentos das patas traseiras e a sensibilidade renal. O animal foi atendido pelas voluntárias da ONG “Anjos da Rua” e pela veterinária Grace Bridi. Pesando mais de 30 quilos, “Alemão”, como é carinhosamente chamado, agoniza por não poder andar.

À época, o animal foi encaminhado para exames de raio-X, em Santa Cruz do Sul, que constatou o alojamento da bala em sua medula espinhal. Conforme a voluntária Daniele Karnopp, o cão está realizando tratamento com células tronco e sessões de fisioterapia. “A chance dele voltar a andar é quase nula, mas estamos tentando tudo o que for possível”, explica. Conforme ela, os veterinários que cuidam de Alemão acreditam que ele possa desenvolver um andar medular, pois há reflexos na pata esquerda.

O animal se encontra, atualmente, em uma casa no Bairro Maieron, onde a ONG já possui outros cães. O material usado para higiene e limpeza de Alemão, bem como a ração, são comprados com dinheiro de doações. Por esse motivo, a ONG está organizando um rodízio de pizzas, no sábado, dia 10, no Saloon Vinobar e Música. O valor do rodízio é de R$ 35,00. Também está sendo comercializada uma rifa beneficente, no valor de R$ 5,00. Os números podem ser adquiridos com as voluntárias da ONG. Também são aceitas doações de tapetes higiênicos, toalhas e panos para a limpeza do animal.



Investigação segue na Polícia Civil

Conforme informações colhidas junto à Delegacia de Polícia, o inquérito ainda está aberto e novas investigações serão feitas para compor o documento e encaminhar à Justiça. O caso deve ter novos desdobramentos a partir da próxima semana.