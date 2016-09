Mistura Fina abre exposição fotográfica

Foi aberta na noite desta quinta-feira, 1º de setembro, uma exposição fotográfica promovida pelo Mistura Fina Café Bar, localizado na Praça 3 de Dezembro, no Centro de Sobradinho. A mostra terá trabalhos de treze fotógrafos profissionais e amadores da região, mostrando os mais diversos olhares e estilos das pessoas através de imagens. A abertura ocorreu durante a noite, às 19 horas, com coquetel para os presentes e apresentação musical de Alex Rosa.

E o nome da mostra não poderia ser mais adequado: “Mistura Fotográfica”. De acordo com a proprietária do estabelecimento, Juli Moraes, a ideia da exposição surgiu após a realização de um curso de fotografia ministrado por Francisco Bukowski em Sobradinho, mas somente agora foi colocada em prática. As fotos estarão expostas durante todo o mês de setembro, nos horários de funcionamento do Mistura Fina. O evento tem o apoio da Casa da Cultura de Sobradinho, Vinícola Granja do Silêncio, Lojas Lovatto Fashion e Presentes, Coconut Outlet, Loja Tribo e Conceito A Viagens e Turismo.