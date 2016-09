Diretor da Santo Expedito visita obras

O diretor da Hidromineradora Santo Expedito, Cesar Ramos esteve em Sobradinho na manhã desta quarta-feira, 31, para acompanhar as obras de terraplanagem do local onde será implantada a Fonte Santo Expedito, nas proximidades do Polo Regional de Educação. O investimento da empresa do Vale dos Sinos na região Centro Serra, que já é esperado pela comunidade há cerca de 15 anos, pode ter novidades ainda em 2016.

Durante a visita, Ramos esteve acompanhado dos secretários de Indústria e Comércio e de Obras, Idelfonso Barbosa e Olandir Bernardy, e do químico Mario Augusto Lazzari. “Viemos para acertar com os técnicos para que fique no nível desejado de terraplanagem”, salientou o diretor da empresa. Ele acredita que a conclusão dos trabalhos deve ocorrer em até duas semanas, dependendo de uma melhora nas condições climáticas para os próximos dias.

Após feita a terraplanagem, Ramos explica que existe um cronograma de obras, que inclui os projetos do galpão, do entorno do local, cercamento da área e o maquinário. “Documentalmente, nós estamos indo para o último ponto. Já temos a licença de instalação da Fepam. Isso foi algo muito positivo, visto que obter esta liberação é ponto mais difícil para muitas empresas”, avalia.

Essa última etapa da instalação da unidade da Santo Expedito dependerá da União (DNPM), pois será necessária a licença de exploração de minas. A ideia da empresa e da Prefeitura (processo 134.112.0000981-0, acordo homologado em 15 de agosto de 2016) é de obter o documento até dezembro. “E aí surge o questionamento da população. Quando vamos ter a água? Nossa previsão é de que, com a licença em mãos no fim do ano, até o final de 2017 tenhamos a primeira etapa do envazamento”, projeta Ramos.



Sem tempo

a perder

O investimento da Fonte Santo Expedito se tornou uma verdadeira novela nos últimos anos. O próprio diretor da empresa se sente incomodado com a demora que ele considera acima da média. “Por muitas vezes, estivemos aqui. Há 14, 15 anos iniciamos as visitas. E a média de aprovação de projetos de exploração de água ou minas em geral é de 8 a 10 anos. Por isso, não temos mais tempo a per der”, ressalta Ramos.

O equipamento utilizado é de tecnologia nacional. Com a fonte em funcionamento, a ideia é que sejam produzidas águas minerais nas suas mais diversas formas, desde os botijões de 20 litros até embalagens menores. A empresa, que possui sede em Novo Hamburgo, terá a sua primeira unidade voltada à produção de água mineral.