Micro-Ã´nibus roubado Ã© localizado

O micro-ônibus da Prefeitura Municipal de Sobradinho, foi roubado na madrugada dessa quarta-feira, 7, e foi localizado por volta das 8h30 por uma guarnição da Brigada Militar, sob o comando da capitã Scheila Letícia Ziemann Gaira, comandante da 3ª Companhia da Brigada Militar de Venâncio Aires. O trabalho também teve o apoio das guarnições de Sobradinho, Passa Sete e Santa Cruz do Sul.

O veículo estava atolado em uma estrada na localidade de Serraria Scheidt, interior de Cerro Branco, quase na divisa com Lagoa Bonita do Sul. Ao todo, foram roubados 100 pneus novos, que haviam sido adquiridos recentemente pela Prefeitura Municipal de Sobradinho. Para ter acesso ao local, os ladrões renderam o vigia do almoxarifado.

Conforme Scheila, em entrevista exclusiva à Rádio Gazeta FM, durante o programa Rota 98, provavelmente foi utilizado um veículo de grande porte para o transporte dos pneus. Os vidros do micro-ônibus estavam quebrados, possivelmente para facilitar a retirada dos pneus.

O registro da recuperação foi feito na Polícia Civil de Cachoeira do Sul. Informações sobre o paradeiro dos criminosos entrar em contato com a Brigada Militar ou Polícia Civil.