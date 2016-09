Pais devem fazer registro de nascimento dos filhos

A oficial do Cartório de Registro Civil de Soledade, Joana Malheiros, fez um alerta para os pais de Lagoão, que utilizam o Hospital Frei Clemente para o nascimento dos filhos. Conforme ela, muitos não emitem a certidão de nascimento dos recém-nascidos. “Nós dispomos de um posto de registros dentro do próprio hospital, o que facilita o processo. Mas, mesmo assim, os pais ainda não realizam o registro”, destaca.

Conforme ela, os pais devem levar documentos de identificação com foto – como Carteira de Identidade ou carteira de Trabalho – para confecção do documento. “Os pais têm de estar cientes que esse documento é extremamente necessário para qualquer tipo de atendimento dos filhos. Seja para atendimento médico ou para a emissão de qualquer outro documento, até mesmo a carteira de vacinação”, acrescenta.

Outro problema identificado é o caso do nascimento de uma criança em um ambiente familiar de união estável. De acordo com Joana, é necessário que o pai também compareça para o registro. Ela também destacou que o documento, mesmo com o registro sendo feito em Soledade, pode ser emitido em qualquer cartório da região.