Pela terceira vez neste ano, a Associação Esportiva Sobradinho (AES) vai reeditar um duelo que se tornou um clássico nos últimos anos. Um adversário que está entalado na garganta do torcedor. A equipe sobradinhense encara neste sábado, 10, a touca Juventude, de Caxias do Sul, no Ginásio da Fejão. E uma vitória pode fazer o time alcançar um feito histórico: a liderança da Chave 4 da Série Ouro de Futsal ao final da rodada.

Apesar de ter alcançado seu principal objetivo na competição, a Associação quer mais. E a classificação para a semifinal da Série Ouro, embora seja difícil, ainda é possível. O empate arrancado fora de casa, diante da forte Assoeva, de Venâncio Aires, deu novo ânimo para a equipe. Por isso, somente a vitória interessa no confront contra o adversário da Serra Gaúcha, que vem de um empate com a ACBF por 2 a 2, em Caxias do Sul.

Com dois pontos, a equipe está na segunda colocação da chave, atrás da líder ACBF, que tem quatro. A Laranja Mecânica folga neste final de semana e pode ser ultrapassada em caso de triunfo sobradinhense.

O outro jogo do grupo é entre ADS/ATF e Assoeva, em Sananduva. As duas equipes somam um ponto, exatamente nos empates contra a Associação.

JOGÃO NA CAPITAL DO CHIMARRÃO

Em um jogão de futsal nesse sábado, 3, a Associação conquistou um ponto importantíssimo. Ponto este que veio com gosto meio amargo, pois a equipe teve chances de vencer a Assoeva, no Parque Municipal do Chimarrão. No fim, o 1 a 1 mantém a equipe invicta até o momento na segunda fase.

A Associação fez seu gol na primeira etapa depois de bela jogada de Antônio, que deixou Alan em boa posição para o chute. Mostrando toda sua qualidade, o ala da Associação deu uma pancada no ângulo direito do goleiro Quinzinho, que nada pode fazer. A partir daí, a Assoeva foi ao ataque, mas deu espaço também para os contra-ataques da Associação, que quase ampliou através de Antônio e Lucas.

Na segunda etapa, a Assoeva foi para cima, mas a AES quase ampliou com Misco, depois de um chute cruzado de Antônio. Se valendo do cansaço da Associação, a equipe da casa igualou o marcador. Genaro achou livre Tiaguinho dentro da área. Aí, o camisa 10 não desperdiçou, empatando o jogo.

Faltando seis minutos para terminar o jogo, Fernando Malafaia, técnico da equipe venâncio-airense, chamou Renatinho como goleiro-linha. Sobradinho anulou o jogador da Assoeva e teve quatro oportunidades no erro do adversário, duas com Antônio, uma com Lucas, que quase acertou o travessão, e por fim Misco, chutando para fora.