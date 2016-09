Movimento “Eu Apoio” define encontro com candidatos aos cargos políticos

O movimento social “Eu Apoio” esteve reunido na manhã do último sábado, 3, no quiosque da Praça 3 de Dezembro. Em reunião aberta à comunidade, foi debatido o regulamento do encontro que prevê apresentação de todos os candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito de Sobradinho. Este encontro ocorrerá na próxima terça-feira, 13, com início às 19h30, no Salão Paroquial Católico.

Todos os candidatos e a população de Sobradinho estão convidados a participar. As coligações já estão sob posse do regulamento e cabe a estas convidar e estimular todos os candidatos a participar do evento. Neste sábado, 10, o movimento distribuirá adesivos no centro de Sobradinho, dando continuidade à conscientização do exercício da cidadania.

Conforme o regulamento divulgado pelo movimento, todos os presentes devem se portar de forma coerente e respeitar o tempo delimitado para o uso da palavra. A abertura do evento está prevista para o início da noite de terça. Após, será efetuado sorteio dos candidatos para respectiva apresentação, de forma intercalada por coligação. Na sequência, ocorre a leitura das regras do encontro para dar continuidade às apresentações dos candidatos presentes.

Cada coligação deve indicar um representante para acompanhar os sorteios e eventuais dúvidas. Primeiro falam os candidatos a vereador, depois os candidatos a vice-prefeito e, por fim, os candidatos a prefeito, sempre seguindo a ordem do sorteio. A regra determina que não podem ser feitos ataques a outros candidatos ou partidos. O momento serve apenas para apresentação pessoal. Os candidatos à vaga no Executivo, após suas respectivas apresentações, terão mais um tempo para explanar sobre seus planos de governo.

Cada candidato a vereador e a vice-prefeito terá dois minutos para falar. Já o candidato a prefeito dispõe de 10 minutos ao microfone.

O movimento social “Eu Apoio” está organizado no município desde o ano passado.