Os desafios da chapa de consenso

O curto período de campanha nas eleições municipais deste ano obriga os candidatos a correrem contra o tempo em busca do voto do eleitor. E a Gazeta FM deu sequência na manhã desta segunda-feira, 4, a série de debates entre postulantes às prefeituras da região Centro Serra. Dessa vez, foram ouvidos os integrantes da chapa de consenso do município de Estrela Velha, Cecília Montagner Ceolin (PSB) e Cláudio Puntel dos Santos (PDT).

Como não há enfrentamento entre chapas no município, o debate ocorreu em forma de entrevista, onde tanto a candidata a prefeita quanto o candidato a vice responderam perguntas sobre diversos temas de interesse da comunidade. A formação do consenso, algo raro na região e até no Estado, despertou a curiosidade de todos e apareceu inclusive em questionamentos de ouvintes através do WhatsApp.

A eleição de 2016 vai repetir o primeiro pleito da história do município. Em 1996, Lauro Billig De Castilhos (PMDB) disputou sozinho e venceu o pleito somando 1.941 votos (81,25% dos votos válidos). A coligação “Unidos por Estrela Velha” é composta por seis partidos - PSB, PMDB, PP, PDT, PTB e PT. E chegar a esse consenso não foi uma tarefa tranquila. Bem como não será fácil mantê-lo durante os quatro anos. Em perfeita sintonia, Cecília e Cláudio, entretanto, confiam que o acordo vai seguir em pé.

Cecília sequer estava em Estrela Velha quando o consenso foi confirmado. Nem esperava que seu nome fosse aprovado pelos demais partidos. “Eu estava em viagem no Piauí. Foi uma honra ser escolhida. Agora quero mostrar meu trabalho, estar sempre presente. Venho de família de políticos, pois meu marido foi vereador e vice-prefeito em Arroio do Tigre, meu filho foi vereador em Estrela Velha e eu fui vereadora por dois mandatos. Está no sangue”, salienta.

Também com extensa atuação no setor público, Cláudio foi um dos principais articuladores do consenso. Atualmente vereador, ele é funcionário de carreira do município desde 1997 e também foi secretário municipal. “Para dar um consenso, tem que ter coragem de colocar seu nome na mesa. Acredito que o consenso vai beneficiar o município. Serão seis partidos querendo prestar serviços para a comunidade. Todos pensando da mesma forma”, afirma o candidato.



Acordo inédito para a eleição legislativa

Chamou a atenção também o acordo feito entre os partidos e os candidatos a vereador sobre a próxima Legislatura. Ao todo, a nominata conta com 18 candidatos, sendo que nove serão eleitos. Só que, conforme Cláudio, todos vão exercer mandato. “Há um acordo em que os nove mais votados serão diplomados. E, depois de dois anos, haverá renúncia coletiva para que os outros nove assumam as vagas. Isso está tudo tratado e assinado. Foi acertado internamente por cada partido”, salienta.

A distribuição de candidaturas se deu conforme a representação atual dos partidos na Câmara de Vereadores. Com três cadeiras, o PMDB terá seis candidatos. O PP, com duas cadeiras, tem quatro postulantes, enquanto o PDT, que também ocupa dois lugares no Legislativo, terá três nomes, pois cedeu uma vaga para o PT, sem representação atualmente. Já PSB e PTB, cada um com um vereador exercendo mandato, terão dois candidatos.

Também foi definido pelo acordo que nenhum dos vereadores assumirá uma secretaria no eventual governo. O vice também não deverá ocupar um cargo de secretário. “O papel do Cláudio será de vice-prefeito. E nós pensamos da mesma maneira, estamos com uma sintonia muito boa”, defende Cecília, que optou por não comentar sobre a gestão atual de Reges Antonio Scapin (PMDB).



Questionamento

corriqueiro

Ao ir de casa em casa pedir o voto dos eleitores, Cecília e Cláudio ouvem o que o povo tem a dizer sobre as demandas e os problemas do município. Mas nada tem sido mais corriqueiro do que os questionamentos sobre o consenso. Termos como “plebiscito” e até mesmo “panela” são utilizados pelos contrários ao processo. Cláudio vê com naturalidade, mas entende que se tratam de movimentos pequenos. “Ocorreram debates internos nos partidos. Em um e outro, houve divergências, mas isoladas e sem apoio. Prevaleceu o coletivo”, diz.

Quanto a votação, Cecília diz ter um pouco de preocupação em relação ao resultado final das urnas. Sentimento normal, mesmo sendo candidatura única. Ela confia, entretanto, nas conversas que teve com a população e crê em um boa participação do eleitor.

