Ibarama sediará próximo seminário de alternativas ao fumo

O fumo é, sem dúvidas, o produto que move a economia de boa parte do Vale do Rio Pardo. Em alguns municípios na região Centro Serra, a fumicultura também é bem forte. Contudo, com as restrições que vem sendo impostas ao tabaco, agricultores vem buscando outras alternativas para gerar renda. Essa questão vem sendo discutida há algum tempo, no Seminário Estadual de Alternativas à Cultura do Fumo, que chegou a sua 26ª edição neste ano, em Santa Cruz do Sul.

O evento reuniu mais de 200 pessoas no Centro de Formação Camponesa São Francisco de Assis, do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). O agricultor Mario Jaci Raminelli, que esteve presente no seminário, concedeu entrevista ao Giro Regional e revelou que a edição de 2017 ocorrerá em Ibarama, no dia 10 de agosto, integrando a programação do Saberes, Sabores e Sementes Crioulas, no Ginásio de Esportes João Lazzari.

Conforme Raminelli, o seminário não se propõe a trabalhar contra a produção do fumo, mas sim abrir horizontes para aqueles que buscam novas alternativas no campo, principalmente em um momento de restrições e de crescentes problemas de saúde com agricultores. “Não estamos querendo combater o tabaco. É um encontro onde discutimos alternativas saudáveis”, comenta.

A iniciativa de realizar o seminário surgiu no final dos anos 1980, através de Dom Ivo Lorscheiter, que foi bispo da Diocese de Santa Maria e ex-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). “Sempre aconteceu um rodízio entre as dioceses de Santa Cruz, Cachoeira do Sul e Santa Maria para sediar o seminário. Na edição deste ano, tivemos também caravanas vindas das dioceses de Cruz Alta e Santo Ângelo”, comenta Raminelli.



Carta

Durante o evento, uma carta foi produzida, com um breve relato do evento e trazendo as denúncias e propostas levantadas. Os participantes foram divididos em oito grupos e participaram das seguintes oficinas: sementes crioulas, plantas medicinais e bioativas, comercialização direta, consumo consciente, biofertilizantes e insumos alternativos, meliponicultura, juventude da roça preocupação com a sucessão rural e rações alternativas.