Candidatos se apresentam ao público em evento do “Eu Apoio”

O Salão Paroquial Católico sediou, na noite desta terça-feira, 13, um encontro promovido pelo movimento social “Eu Apoio”, que oportunizou aos candidatos que concorrem a cargos políticos de Sobradinho apresentarem ao público suas propostas de campanha.

Eles também responderam perguntas que estavam relacionadas diretamente com algumas das pautas do grupo, como a redução dos subsídios dos vereadores e os investimentos na área do turismo.

Estiveram presentes candidatos das duas coligações que disputam o pleito no município, “União e Trabalho” – PMDB-PDT-PTB-PT - e “Sobradinho para Todos” – PP-PSB-PSDB -. Na abertura do evento, o advogado Luiz Antônio Denardi, leu uma mensagem do movimento aos presentes Após, foi lido o regulamento do evento, e em seguida, iniciaram os discursos, sendo que o chamamento ocorria através de sorteio, intercalado por coligação.

Os vereadores tiveram dois minutos para suas explanações e a maioria conseguiu aproveitar o tempo previsto.

Quando restavam 15 segundos para o encerramento de sua fala, eles eram avisados através de um bilhete. Nos discursos, muitos aproveitaram o espaço para pedir o voto do eleitor. Depois, foi a vez dos candidatos a vice, que também tiveram dois minutos. Por fim, os prefeituráveis subiram ao palco, cada um com dez minutos para o uso da palavra.

Na avaliação de integrantes do movimento “Eu Apoio” o objetivo principal da reunião foi alcançado. O grupo destaca a “participação exemplar”, tanto dos candidatos quanto do público, que compareceu em bom número ao salão, e defende que o evento é uma forma de ajudar na aproximação entre a sociedade e os políticos no município.



“Eu Apoio”

Fundado em 2012, o movimento social “Eu Apoio” reúne representantes de diversas entidades de Sobradinho, defendendo a conscientização da cidadania e maiores investimentos em prol da comunidade.

O grupo ganhou notoriedade no ano passado, ao lutar pela redução dos subsídios dos vereadores do município, com direito a manifestações na Câmara.