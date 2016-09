Galpão Campeiro é atração da Semana Farroupilha em Sobradinho

Os tradicionalistas Beto Fetzer e Ivonildo Lisboa colocaram em prática uma ideia que há muito tempo estava arquitetada na memória. Com a chegada da Semana Farroupilha, arregaçaram as mangas e começaram a construção de um galpão campeiro, onde devem desenvolver várias atividades até a próxima terça-feira, dia 20 de setembro, quando será comemorado do Dia do Gaúcho. Conforme Fetzer, esta ideia foi colocada em prática para preservar as tradições. “Precisamos plantar a sementinha e esperar que ela germine”, acrescenta.

Para Ivonildo, é necessários que os jovens tenham consciência e conhecimento a cerca da cultura gaúcha. “Precisam conhecer e difundir a nossa música, nossa culinária e costumes”, destaca. O galpão, instalado na Praça 3 de Dezembro, foi construído com recurso próprios dos idealizadores. “Todos estão convidados a conhecer o nosso espaço. Sempre vai ter um bom chimarrão e uma boa prosa”, garante.

Na noite de terça-feira, 13, ocorreu a gravação do programa “Matando Saudade”, da Gazeta FM. Neco Limberger e seus amigos receberam cantores de todas as querências. Pilchados e com o repertório cheio de músicas nativistas, os artistas cantaram por mais de duas horas.

A ideia do galpão deve ser seguida todos os anos, com a construção do galpão nas proximidades da Semana Farroupilha. Entretanto, os tradicionalistas também ressaltam que o desejo é pleitear um espaço na Praça 3 de Dezembro para construção de um galpão fixo para realizar essas atividades todo ano. “Estamos sabendo que há um projeto para revitalização da praça e queremos ver da possibilidade de disponibilizarem um espaço para nós construirmos nosso galpão”, comenta Ivonildo Lisboa.