Agricultura e asfaltamento dominam debate

Município essencialmente agrícola, Lagoa Bonita do Sul encontra dificuldades para se desenvolver. Alcançar o crescimento é, talvez, o grande desafio daqueles que pretendem administrá-la. E a Gazeta FM colocou frente a frente, na manhã dessa segunda-feira, 12, os candidatos à prefeitura Gilnei Luchese (PTB) e Sidinei Bach (PT), acompanhados de seus vices, Luizinho Fagundes (PP) e Geronei Garbin (PSDB), respectivamente.

E, como não poderia deixar de ser, questões referentes ao desenvolvimento local estiveram no centro das atenções, aparecendo em diversos momentos do debate. A ligação asfáltica entre Lagoa Bonita e Passa Sete, reivindicação antiga da comunidade regional, foi a questão mais citada pelos candidatos, mesmo em perguntas sobre outros temas, elaboradas pela produção do debate.

E ambos concordam em um ponto: o asfaltamento do trecho de quatro quilômetros é fundamental para o crescimento de Lagoa Bonita, sendo tratado como uma prioridade. No quarto bloco, Gilnei e Sidinei tiveram a oportunidade do enfrentamento. “Foram feitas obras importantes, mas houve um abandono do meio rural.

As queixas são muito grandes”, disse Sidinei, quando questionado sobre o que pensa da atual administração. “O ano ainda não terminou. Seguimos com nosso plano de governo. Nossa patrulha agrícola é maior do que pensávamos”, afirmou Gilnei, ao ser perguntado sobre o trabalho no interior.

Buscando a reeleição, Gilnei adotou uma postura de defesa da sua gestão, evitando o embate direto com o adversário e fazendo comparações com governos anteriores, apresentando, ainda, novas promessas para um eventual segundo mandato. Na saudação, o petebista fez questão de ressaltar que esta é a primeira vez que uma dobradinha se repete na história política do município, já que Luizinho Fagundes esteve com ele em 2012.

Já Sidinei, que atualmente é vereador, cumpriu seu papel de oposicionista, fazendo críticas ao governo e apontando promessas não cumpridas feitas pelo concorrente na eleição passada. O petista, entretanto, também reconheceu feitos positivos da gestão atual. Na sua apresentação, afirmou que o eleitor poderá comparar “dois projetos diferentes” para o município e ainda destacou o próprio trabalho desenvolvido como parlamentar.



Confira o que os candidatos falaram nas perguntas de temas aleatórios:



ESTRADAS

Gilnei – “Já tivemos que trabalhar logo no primeiro dia, por causa de um vendaval. Amanhecemos tirando árvores das estradas, fazendo uma limpeza. Fizemos um bom trabalho de conservação das estradas nos primeiros anos de mandato. No terceiro ano, porém, tivemos muitos problemas com chuvaradas, mas atualmente nossas estradas estão em boas condições”.



ASFALTAMENTO

ENTRE LAGOA E

PASSA SETE

Sidinei – “Com certeza o desenvolvimento de Lagoa Bonita passa por essa obra. Está nos fazendo muita falta a ligação asfáltica. Vamos estar todos os dias buscando para que isso aconteça no nosso mandato, indo a Porto Alegre quantas vezes for necessário. Sabemos que o Estado está em situação difícil, mas por se tratar de um trecho curto, que não custa tanto, é possível sermos contemplados com essa obra”.

O QUE FALTA

PARA O PROGRESSO

Gilnei – “Primeiro, precisamos do acesso asfáltico. Já fui 36 vezes em Porto Alegre, entre Daer, Fepam e visitas ao secretário Pedro Westphalen. Já pleiteamos que esse acesso é necessário para o crescimento do município. Eles estão se empenhando, mas faltam recursos. Temos que priorizar também as agroindústrias, para que os pequenos agricultores tenham uma renda maior”.



EMPREGO E RENDA

Sidinei – “Sabemos que há carência nessa área. E no atual mandato, pouco foi feito. Nossos adversários falaram que, de cada três pessoas em Lagoa, uma trabalharia em uma fábrica trazida por eles. Isso não aconteceu. Não vamos repetir erros do passado, prometendo trazer um monte de fábrica. Temos que apoiar as agroindústrias. Essa é o caminho no momento, a curto prazo”.



AGRICULTURA

Gilnei – “Temos que trabalhar com muito carinho. Já fizemos bastante, pois a agricultura foi prioridade no nosso mandato. Nossa administração foi a que mais trouxe calcário para Lagoa Bonita. Construímos também redes de água, beneficiando mais de 200 famílias. Isso também se chama saúde. Mas temos que ampliar esse trabalho, levando muitos benefícios ao nosso agricultor”.



EDUCAÇÃO

E ESPORTES

Sidinei – “É uma área muito importante. Temos boas propostas. O município tem que investir 25%, o que dá mais de R$ 2,5 milhões por ano do orçamento. É um bom recurso, dá para fazer e melhorar muita coisa. Vamos dar uma atenção especial, valorizando nossos professores e servidores. E também iremos valorizar os desportistas do nosso município, fazendo torneios para integrar as comunidades”.



Debate morno

entre os vices

Iniciativa inédita da Gazeta FM, o debate entre os vices ocorreu no terceiro bloco, envolvendo Luizinho Fagundes e Geronei Garbin.

O atual vice, com mais tempo de vida pública, apresentou dados sobre o trabalho do governo na área da assistência social. Já o tucano, estreante nas urnas, fez questão de afirmar que concorre pela primeira vez e prometeu trabalhar em prol da comunidade. O enfrentamento entre ambos foi morno.