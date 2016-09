ERS-400, uma novela sem fim

Uma novela que não tem fim. Está é a situação da ERS-400, principal rodovia de acesso a região Centro Serra. O asfalto vem se deteriorando, e novamente estão aparecendo enormes buracos. Se tratando de uma estrada que liga vários municípios, o trafego de veículos é intenso durante o dia. Além dos desníveis já conhecidos por todos, a má sinalização afeta motoristas que conhecem a rodovia e também os visitantes.

Em determinadas situações, como em dias chuvosos e à noite, trafegar pela ERS-400 torna-se um desafio. O perigo aumenta, pois toda a rodovia sofre com a má sinalização que já vem se arrastando há muitos anos, com o desleixo das autoridades políticas. Nos últimos anos, promessas foram renovadas, mas a comunidade regional vê apenas tarefas paliativas, que não resolvem a situação da rodovia a longo prazo.

Em maio, por exemplo, funcionários do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer) realizaram uma operação tapa-buracos na ERS-400. Devido a falta de material, a forma encontrada pela autarquia foi patrolar a estrada nos piores trechos entre Sobradinho e Passa Sete. E isso teria ocorrido somente por pressão política. Em um final de semana no mesmo mês, o governador José Ivo Sartori, visitou a região e, conforme apurado pela reportagem do Jornal Gazeta da Serra na ocasião, ele ficou irritado com as más condições de trafegabilidade da rodovia, cobrando providências de dois de seus assessores de gabinete que o acompanhavam.

Vale lembrar que, no mês de abril, foi assinado um contrato, com a construtura Giovanella Ltda, para a reconstrução da ERS-400. Contudo, apenas uma obra emergencial, que não faz parte do restauro, foi realizada em julho, com uma fina camada de asfalto que não resiste ao fluxo pesado de veículos. Por alterações no projeto original, que estava com valores defasados, a obra atrasou mais uma vez.



CONTRAPONTO

Em contato com a construtora Giovanella Ltda, foi informado à reportagem que o engenheiro responsável pelo projeto de restauração da ERS-400 está em viagem. A empresa não quis se pronunciar sobre quando deve iniciar as obras na rodovia.