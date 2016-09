Greve dos bancÃ¡rios segue por tempo indeterminado

A greve dos bancários deve continuar por tempo indeterminado. O anúncio foi feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) – sindicato que representa a classe -, após reunião que terminou sem acordo na noite de terça-feira, 13. A paralisação ocorre desde o dia 6 de setembro e várias agências estão completamente paralisadas ou com trabalhos parciais.

No caso da agência da Caixa Econômica Federal de Sobradinho, localizada na Avenida João Antônio, no Centro da cidade, não há atendimento interno. Somente os caixas eletrônicos, os terminais de autoatendimento e as loterias estão à disposição dos clientes.

Na reunião, a Febraban manteve proposta de reajuste salarial de 7%, mais R$ 3,3 mil de abono. Já os trabalhadores pedem reajuste de 5% mais a inflação no período, que até agosto foi de 9,62%, além do equivalente a um salário mínimo de benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e auxílio creche.

Cerca de 12 mil agências estão paralisadas, número que representa 51% de todas as agências do Brasil, conforme a confederação que representa os trabalhadores do setor financeiro. Em 2015, os bancários pararam por 21 dias e conseguiram um reajuste de 10%, com ganho real de 0,11%.