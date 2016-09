AssociaÃ§Ã£o vive momento especial na Ouro

O ano de 2016 ainda não terminou, mas já reservou grandes momentos para o torcedor da Associação Esportiva Sobradinho (AES). O clube, que completa 40 anos de fundação, vive uma das melhores fases de sua história, referendada com a permanência com folgas na elite do futsal gaúcho, a classificação para a segunda fase da Série Ouro e grandes jogos contra adversários fortes e potências estaduais e nacionais.

A façanha mais recente foi a de alcançar a liderança da Chave 4 ao final da terceira rodada, com cinco pontos, numa chave que conta com a poderosa ACBF, atual campeã estadual e nacional, e a Assoeva, de Venâncio Aires, que está entre as representantes gaúchas na Liga Nacional de Futsal. Nesta quinta-feira, 15, a AES foi até Carlos Barbosa para encarar a equipe serrana. O jogo ocorreu após o fechamento desta edição da Gazeta da Serra.

Para chegar ao topo da tabela, a Associação teve de encarar pedreiras desde o início. Na estreia da segunda fase, o empate em 1 a 1 com a ADS/ATF, no Ginásio Antônio Dors, mostrou que a equipe não teria vida fácil. Mas, na rodada seguinte, o time comandado pelo técnico Cigano teve boa atuação e arrancou um precioso ponto na partida disputada em Venâncio Aires, ganhando moral para a sequência do torneio. E no último sábado, 10, veio uma das noites mais esperadas pela torcida

Foi uma noite para lavar a alma. O torcedor que compareceu em grande número ao Ginásio da Fejão assistiu a um dos jogos mais marcantes da história recente da Associação. E contra o Juventude, uma equipe que estava entalada na garganta, nada melhor do que uma goleada: incontestáveis 5 a 1, maior revés da equipe alviverde na competição.

As duas equipes, que protagonizam uma rivalidade desde a final da Série Prata no ano passado, onde a equipe de Caxias do Sul levou a melhor, já haviam se encontrado em outras duas oportunidades na Série Ouro deste ano. Em ambas, a Associação saiu de quadra derrotada. Desta vez, a revanche foi com juros e correção monetária. Mostrando que a AES está na briga para alcançar uma inédita vaga na semifinal.