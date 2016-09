A ONG Anjos da Rua promoveu um rodízio de pizzas na noite desse sábado, 10, no Saloon Vinobar e Música, com o propósito de arrecadar fundos. O evento contou com a presença de 48 pessoas, que prestigiaram e compraram suas fichas. A colaboração ocorreu de diversas formas, desde as doações de ingredientes para a confecção das pizzas e também a doação de dinheiro para comprar o que faltava.

O dinheiro arrecadado no jantar será utilizado para quitar as contas atrasadas da ONG. Entre elas, estão as contas veterinárias do tratamento do cão Alemão e outros animais que estão sob os cuidados da ONG. A verba também será destinada para pagar os materiais adquiridos para a construção dos canis e a compra de rações.

De acordo com os organizadores, o rodízio de pizzas para beneficiar a ONG teve boa aceitação do público presente. Muitos elogiaram a qualidade das pizzas, o ambiente aconchegante e a música agradável no local.

Situação do Alemão

Baleado no fim de julho, em Ibarama, o cão Alemão continua em estado estável. Ele não teve piora no quadro, porém nenhuma melhora significativa. Conforme informações da ONG, estão tentando adaptar o animal em uma cadeirinha. O tratamento com fisioterapia continua acontecendo.