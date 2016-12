Morangos surgem como alternativa em Vila Progresso

O quadro “Café na Roça” visitou, na manhã de segunda-feira, 12, a família de Sidinei da Costa, na localidade de Vila Progresso, no interior de Arroio do Tigre. Na produção de morangos há sete anos, Costa retira boa parte da renda da família da no cultivo do produto. Conforme ele, as mudas vêm do Chile e só não produzem dois meses por ano. “Nesse período de dois meses é realizada a poda da muda, então ela para de produzir”, destaca.

Conforme ele, as duas variedades presentes nas seis estufas são Albion e San Andréas, que produzem uma fruta mais doce e maior. “Eu sempre busquei qualidade da fruta e não tanto a quantidade”, destaca. Mesmo assim, são colhidos 200 quilos de morangos por semana nos meses de maior produção.

Sobre o mercado, Sidinei diz que há dias em que falta fruta. “Eu entrego para supermercados e padarias da cidade e também faço vendas na propriedade. As colheitas são feitas todas as quartas e sextas-feiras e tem dias que não há como atender toda a demanda”, acrescenta.

É por esse motivo que para o próximo ano Sidinei pretende erguer mais três estufas. Duas delas serão dedicadas à produção de moranguinhos e a outra à produção de tomates. “Só assim para podermos entregar um produto de qualidade e a todos que procuram nosso produto”, destaca.

Um dos diferenciais na propriedade da família é o sistema de hidroponia, onde as mudas são plantadas em cascas de arroz em cima de bancadas e irrigadas com água e fertilizantes que ajudam a manter a qualidade e a doçura da fruta. Para Sidinei, a produção deu e continua dando certo. Por isso, pretende investir cada vez mais e conquistar mercados além.