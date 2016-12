Toda ajuda é bem vinda para os Bombeiros

Vivendo delicada situação financeira, a Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho recebeu uma importante doação na manhã desta quarta-feira, 14. O cheque no valor de R$ 830,00, entregue pela Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sobradinho (Caciss), é fruto da retomada de uma campanha promovida pela entidade que estava parada, mas que voltou com força em novembro, após relatos nas redes sociais sobre as dificuldades enfrentadas pela corporação.

O valor arrecadado ainda é baixo, mas representa um alívio para os Bombeiros, principalmente porque o comércio local se solidarizou com a situação. Também está garantido, pelos próximos seis meses, doações mensais no valor de R$ 530,00, também oriundo da campanha. “Falamos com os associados sobre a importância dos Bombeiros Voluntários para a região. A gente não se vê mais sem o trabalho deles”, ressalta o vice-presidente da Caciss, Emerson Torrel.

A campanha da Caciss, batizada de “Ajude nossos Heróis”, teve início ainda nos primeiros meses de 2016, mas não decolou e acabou esquecida pelo comércio. “Imaginamos que as pessoas viriam até nós para auxiliar os Bombeiros, mas não adiantaria ficar esperando. Saímos a campo”, avalia Torrel, que espera que as contribuições sigam nos próximos meses. A entidade do comércio seguirá percorrendo o município para manter a campanha ativa.

O tesoureiro dos Bombeiros Voluntários, Deoner Franceschett, destacou a ajuda recebida em um período onde as despesas da corporação costumam aumentar, devido ao grande número de atendimentos em sinistros na região. Ele também salienta que, em breve, o grupo vai procurar os prefeitos eleitos para solicitar auxílio financeiro. Neste ano, algumas prefeituras acabaram não efetuando os repasses prometidos, enquanto outras destinaram apenas algumas parcelas do valor.

COMO AJUDAR

Para quem deseja ajudar, os Bombeiros Voluntários de Sobradinho disponibilizam duas contas bancárias:

Banco do Brasil Ag. 0808-7 Conta 6913-2

Sicredi: Ag. 0403, conta 6530-71