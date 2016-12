Hospital passa por problemas financeiros

Com a folha salarial e o 13º salário atrasados, o Hospital Santa Rosa de Lima faz parte do índice de hospitais que passam por uma de suas maiores crises financeiras. A informação é da administradora do hospital, Madalena Pasa, e do prefeito de Arroio do Tigre, Gilberto Rathke. Eles participaram, na manhã de terça-feira, 13, do Giro Regional da Rádio Gazeta FM.

Conforme Madalena, o governo do estado cortou alguns repasses porque a casa de saúde não teria alcançado algumas metas. “Nós temos uma meta de 600 mamografias por mês, mas não estamos conseguindo alcançar essas metas pelo fato de alguns municípios não encaminharem pessoas para a realização do exame aqui no nosso hospital”, destacou. De acordo com Gilberto Rathke, que também é médico e faz parte do corpo clínico da instituição, essa meta de mamografia poderia dobrar caso os municípios vizinhos encaminhassem esses pacientes para realizar o exame em Arroio do Tigre, Rathke ressaltou, também, que os repasses feitos pelo município estão todos em dia.

Uma reunião com o secretário de Saúde do Estado, João Gabbardo, foi realizada na quarta-feira, com o intuito de encontrar alguma solução. Outro ponto comentado pela administradora da entidade é o corte de 50% do contrato global, que gira em torno de R$ 180 mil por mês. Além disso, os atrasos nos repasses são desde março, abril e maio, no valor de R$ 56 mil mensal. O Estado também precisa repassar mais R$ 280 mil para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e à ala de Saúde Mental.

Hoje, o quadro de funcionários do Santa Rosa de Lima comporta 76 profissionais. “Dói ter de passar por eles e saber que o Hospital não está conseguindo pagar os salários. Estou tendo problemas particulares por causa disso. Mas, infelizmente, é algo que não acontece somente com nós, pois fazemos parte de um percentual de hospitais que se encontram nessa situação”, declarou Madalena. Questionada sobre como gerenciar em um momento de crise como a que está vivendo a entidade, Madalena disse é preciso escolher o que pode ser pago. “Podemos pagar só o que é essencial para que o hospital não pare de funcionar”, destacou.

Madalena também aproveitou o espaço para fazer um desabafo. “As pessoas precisam entender que o hospital é única e exclusivamente para internação, procedimentos cirúrgicos e casos mais complexos de urgência e emergência. Dor de barriga não precisa de atendimento no hospital. Tem muita gente que é atendida no hospital que poderia muito bem esperar para consular no Posto de Saúde no outro dia. Mas se não atendermos, somos criticados”, declarou.

O prefeito Gilberto garantiu que pretende buscar alternativas para que a casa de saúde não precise fechar as portas. “Com certeza não é isso que queremos e não é isso que iremos ter”, disse. Atualmente, com 75 anos de atividade, o Hospital Santa Rosa de Lima possui 76 leitos, sendo 61 deles destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).