Caminhoneiros se encontram neste final de semana no Parque de Eventos

Da boleia diretamente à festa. É assim que alguns caminhoneiros definem a programação do próximo final de semana em Arroio do Tigre, mais precisamente no Parque de Eventos Prefeito Atíllio Pasa, onde ocorre o 7º Encontro dos Caminhoneiros do Centro Serra. O evento é promovido anualmente pela Associação dos Caminhoneiros do Centro Serra e tem o objetivo de reunir os amigos da estrada em um evento repleto de atividades para comemorar as vitórias e os bons frutos colhidos durante o ano.

Conforme o presidente da entidade organizadora, Leandro Rech, a expectativa para a festa é muito boa. “A cada ano temos mais participantes em nossos eventos e para este esperamos um número ainda maior de participantes. Vai ser uma festa bonita para enaltecer os nosso profissionais da estrada”, disse. Um dos destaques deste ano é o “cabo-de-guerra” entre os integrantes da Associação dos Caminhoneiros contra a Associação da Juventude Rural de Arroio do Tigre (Ajurati), no sábado, 17, à tarde.

A programação do evento conta, também, com arrancadão de caminhões e caminhonetes, gincana, buzinaço, jantar de integração, escolha da rainha dos caminhoneiros, leilão beneficente e show. No domingo, às 18 horas, ocorre o sorteio de três televisores e uma motocicleta da promoção “Show de Prêmios” da Rádio Gazeta FM e empresas parceiras.

Um dos pontos altos do evento será a escolha de rainha e princesas dos caminhoneiros. Neste ano, nove candidatas estarão concorrendo ao título. Depois haverá show das duplas Natan e Naiane e David e Fernanda. O local do evento foi preparado e ajustado durante a semana para receber os visitantes.