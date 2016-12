Pastoral da Aids vai arrecadar alimentos neste sábado

Voluntários da Pastoral da Aids de Sobradinho estarão, neste sábado, 17, arrecadando alimentos para portadores do vírus HIV. Os pontos de coleta serão nos supermercados Avenida e Treviso. A ideia é, como em todos os anos, levar um Natal mais alegre para estas pessoas e suas famílias, com a doação de uma cesta de alimentos. Neste ano, segundo a coordenadora da Pastoral, Elisabeth Maria Alves, já foram arrecadados R$ 7 mil em ajuda para os pacientes do HIV.

Elisabeth salienta que a Pastoral, que atua há 10 anos no município, se mantém com as doações da população e também com a venda de rifas, além das roupas e calçados que são comercializados no Brique da Praça da Rodoviária. “Todo o valor arrecadado é destinado para os portadores. Esse ano já investimentos em próteses dentárias, exames e também medicamentos que o SUS não cobre. Para nós, toda ajuda é muito valiosa”, explica.

A coordenadora da Pastoral também chama a atenção para os problemas enfrentados pelos portadores do HIV, como o preconceito, a discriminação e a falta de oportunidade para essas pessoas. “Uma pessoa jamais sai de casa para pegar Aids. E agora que elas estão doentes, o que temos a fazer é lhe dar muito amor e carinho e ajudar no que estiver ao nosso alcance”, comenta Elisabeth.

A Pastoral da Aids é um serviço voluntário da Igreja Católica, que age na prevenção e no cuidado dos portadores e seus familiares. A equipe da Pastoral agradece a todos que, durante os 10 anos de existência, sempre estiveram ao seu lado, colaborando de uma forma ou de outra.