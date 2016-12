Diplomação dos eleitos da 53ª Zona é hoje

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores dos municípios que integram a 53ª Zona Eleitoral recebem na tarde desta sexta-feira, 16, a certificação de que foram eleitos no pleito do dia 3 de outubro e poderão exercer seus mandatos. A solenidade de diplomação terá início às 14 horas, no Ginásio da Fejão, em Sobradinho, que começou a ser decorado ainda na manhã de quinta-feira para receber a classe política, familiares e também convidados.

A chefe do Cartório Eleitoral de Sobradinho, Maria Ignez Izolani, participou do Giro Regional na manhã desta quinta e explicou como será o andamento da cerimônia. No total, serão diplomados 66 candidatos eleitos, dos municípios de Sobradinho, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Lagoão, Passa Sete e Segredo. Também estarão presentes alguns suplentes que deverão assumir mandatos, por conta de vereadores que vão assumir secretarias municipais.

Durante a entrevista, Maria Ignez também ressaltou o ótimo trabalho da Justiça Eleitoral em Sobradinho durante as eleições municipais. “A solenidade também vai ter uma homenagem aos atuantes. Finalizamos a eleição às 18h07 do domingo. Sabemos como é difícil porque há locais mais distantes, mas tivemos essa união de esforços. Ficamos em primeiro lugar na região. É a coroação de um trabalho”, destacou, emocionada.

Maria Ignez falou, ainda, sobre a possibilidade de deixar a chefia do Cartório da 53ª Zona Eleitoral, a qual ocupa desde as eleições gerais de 2014. Ainda não está definido se ela retornará para o Mato Grosso, onde reside sua família. “Me apeguei muito a Sobradinho. E tenho muito orgulho de ter colocado Sobradinho e a região no mapa eleitoral. Estivemos entre as 10 apurações mais rápidas de todo o Rio Grande do Sul”, lembra.

A chefe do Cartório também falou que, se ficar, quer fazer a melhor eleição com biometria do Estado em 2018. Maria Ignez aproveitou para agradecer também a toda equipe do Cartório Eleitoral, que não mediu esforços para que a eleição fosse realizada de maneira exemplar na região. “A servidora Ivete, que fez todo o roteiro da entrega das urnas, foi muito importante. Ou poderia dar muito errado ou muito certo. E deu certo”, destacou.