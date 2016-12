Pronto-atendimento em debate na reunião do Consórcio

O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí (CI/Jacuí) realizou reunião na manhã desta quarta-feira, 14, na sala de reuniões da Prefeitura de Sobradinho, com os prefeitos eleitos da região e secretários municipais. O assunto principal do encontro foi o funcionamento do pronto-atendimento do Hospital São João Evangelista – Unidade Sobradinho, que foi inaugurado no início deste ano e atende diversos municípios da região Centro Serra.

De acordo com o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal, Vanoir Koehler, o PA não vai fechar as portas, apesar de algumas dificuldades enfrentadas nos últimos meses. Conforme ficou acordado com os prefeitos, ele vai ser remodelado e reorganizado a partir de novas reuniões entre os gestores e os secretários de Saúde e Finanças dos municípios. “É de interesse de todos que o atendimento continue. Mas pediram para serem feitos ajustes no contrato. Há reclamações pontuais”, disse.

Conforme o contrato firmado entre o Consórcio Intermunicipal e o Hospital São João Evangelista é de R$ 120 mil por mês. Destes, R$ 96 mil ficam para a unidade 2, de Sobradinho, e os outros R$ 24 mil vão para a Unidade 1, em Segredo. “É essa diferença que vamos buscar acordo para garantir o atendimento. O Estado se comprometeu a mandar valor, mas não fez e deixou os municípios com a responsabilidade de arcar com tudo”, ressalta Koehler.

Durante a reunião, o prefeito Maninho Trevisan ligou para o gabinete do governador José Ivo Sartori para agendar uma reunião com o objetivo de agilizar a busca por recursos para o PA. Além de Maninho, participaram da reunião os eleitos André Da Cas (Ibarama), Bertino Rech (Passa Sete), Gilnei Luchese (Lagoa Bonita do Sul), Marciano Ravanello (Arroio do Tigre), Valdir Rodrigues (Segredo) e Valdoir Silva (Tunas). A gerente administrativa do Hospital São João Evangelista, Noelci Homrich, também esteve presente.