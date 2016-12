Ãšltima sessÃ£o ordinÃ¡ria de 2016 Ã© marcada por despedidas

Os vereadores de Sobradinho realizaram, no final da tarde de segunda-feira, 19, a última sessão ordinária do ano. Sem projeto para apreciação, os vereadores utilizaram o espaço para explicações pessoas para falar sobre os quatro anos na casa. Os que não conseguiram a reeleição utilizaram o espaço para se despedir e se comprometeram a, junto com a comunidade, fiscalizar o trabalho dos próximos parlamentares a ocupar as cadeiras da casa.

Os atuais vereadores Gerson Lisboa e Jair Cremonese, ambos do PP, se despedem da casa, pois não disputaram o pleito de outubro deste ano. Já Gabriel de Souza (PT), Valmor Gonçalves (PMDB) e Júlio César dos Santos, o Neguinho (PP) não conseguiram a reeleição. A próxima legislatura terá uma renovação de 55,5% das cadeiras do Legislativo de Sobradinho.

Os novos legisladores do município vão encontrar veteranos da Câmara como Elemar Lazzari (PMDB), Maxcemira Trevisan (PDT) e Valdecir Bilhan (PTB). Éder Librelotto (PP) foi reeleito para seu segundo mandato. As atividades legislativas em Sobradinho retornam em março de 2017.