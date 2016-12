Público é o grande destaque do 7º Encontro de Caminhoneiros

A sétima edição do Encontro de Caminhoneiros do Centro Serra superou todas as expectativas dos organizadores. A inovação na programação, bem como a infraestrutura oferecida pelo parque de eventos Atíllio Pasa, em Arroio do Tigre, foram fatores determinantes para o sucesso do evento. No sábado, a festa começou à tarde com a grande novidade: o arrancadão de camionetes. Foram quatro categorias com pegas de tirar o fôlego na pista de 80 metros, montada na pista de rodeio do parque. Mais tarde, a Associação de Juventude Rural de Arroio do Tigre (Ajurati), juntamente com a Associação dos Caminhoneiros do Centro Serra, realizaram uma gincana, com tarefas que remetem à vida dos caminhoneiros, além do tradicional cabo-de-guerra entre as duas entidades.

De acordo com o presidente da Associação dos Caminhoneiros, Leandro Rech, que concedeu entrevista à Rádio Gazeta FM, na manhã de quarta-feira, 21, a grande participação do público nos dois dias de festa é muito positivo e enche de orgulho os organizadores. “As pessoas, cada vez mais, têm certeza e são sabedoras do cunho beneficente do nosso evento. Nós não nos reunimos para ganhar dinheiro, nos reunimos para ajudar quem precisa”, disse.

Na noite de sábado, foi servido jantar de integração, com a participação maciça da comunidade regional. Depois, foram eleitas as novas soberanas dos caminhoneiros. A rainha é Taís Graeff e as princesas são Katiane Gonçalves da Silva e Juline Limberger. Já a rainha mirim é Maria Eduarda Henker. No domingo, um dos pontos altos da manhã foi o desfile dos caminhoneiros pelas ruas da cidade. Os motoristas se concentraram em frente ao Ginásio Tigrão e partiram em direção ao parque de eventos.

Foi servido almoço com churrasco para os participantes e à tarde foi realizado o tradicional arrancadão de caminhões.

A próxima edição do evento deve ser realizada em Sobradinho, no Parque da Fejão, em data a ser definida. Conforme Leandro Rech, a realização do evento no próximo ano deve ser no fim de semana que antecede o Natal, como ocorreu em 2016.