Diplomados os eleitos em outubro

A 154ª Zona Eleitoral fechou o trabalho de diplomação dos eleitos no pleito do dia 2 de outubro, em ato solene realizado no Clube 25 de Julho, em Arroio do Tigre, na noite de segunda-feira, 19. Foram diplomados o prefeito eleito Marciano Ravanello, o vice-prefeito eleito, Vanderlei Hermes, e os nove vereadores eleitos, Moacir Eichner, Gilberto Schafer, Adão Bock, Viviane Redin Mergen, Madalena Pasa, Evaldir Jacob Dries, Mara Seibert, Edésio Jank e Francisco Bernardy. O ato foi acompanhado por familiares, amigos e convidados dos eleitos.

A juíza eleitoral, Márcia Rita de Oliveira Mainardi, conduziu a entrega dos diplomas, ressaltando o compromisso de cada um em suas respectivas funções. Em seu pronunciamento, a magistrada cobrou que desempenhem seus papéis com ética, seriedade e dentro do que determina a Justiça Eleitoral. Em entrevista à Rádio Gazeta FM, a juíza fez uma breve avaliação do pleito deste ano. “Não tivemos maiores intercorrências, a não ser o fato excepcional ocorrido em Salto do Jacuí, onde foi confirmada a inelegibilidade do então candidato eleito. Fora isso, não tivemos outros fatos relevantes e ocorreu tudo muito tranquilo”, destacou.

O prefeito eleito Marciano Ravanello destacou em seu pronunciamento que tem o compromisso de recolocar o município no caminho do desenvolvimento. “Podem ter certeza, que no final do nosso mandato, daqui quatro anos, não vamos decepcionar vocês”, acrescentou. Acompanhado do vice, Vanderlei Hermes, ambos foram ovacionados e aplaudidos de pé pelo público presente. A dupla recebeu 5.730 votos válidos no pleito do dia 2 de outubro. A posse deve ocorrer no dia primeiro de janeiro de 2017.