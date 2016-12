Microempresário busca ajuda para reconstruir serraria

Após ver sua serraria ser destruída por um incêndio no dia 27 de agosto, o microempresário Aldonir Fernando Unfer busca ajuda para reconstruir sua vida profissional. Nos últimos meses, uma ação entre amigos vem sendo realizada, com o objetivo de auxiliar Unfer, morador de Linha Condutor, interior de Lagoa Bonita do Sul. Uma rifa está sendo organizada para arrecadar recursos que possibilitem a reconstrução do local.

As rifas são comercializadas pelo preço de R$ 5,00 e o sorteio será realizado no dia 14 de fevereiro, na sede do Legislativo de Lagoa Bonita do Sul, após a sessão da Câmara de Vereadores. Conforme o vereador Sidinei Bach, que está ajudando na venda de rifas, moradores de outros municípios estão colaborando com a campanha. Até a última semana, o total de rifas vendidas se aproximava de mil.

De acordo com Unfer, a perda na serraria foi total. “Desde a madeira para a comercialização até os equipamentos, tudo foi perdido. Até o caminhão que custou R$ 300 mil e que tinha um ano de uso foi danificado”, lamenta o microempresário. O prejuízo total é estimado em R$ 1,5 milhão. Ele explica que, desde então, já recebeu algumas doações, principalmente de madeiras. O galpão também começou a ser reconstruído.

O sinistro atingiu a serraria – que estava em funcionamento desde 2000 – na madrugada daquele dia, por volta das 4h30. Os Bombeiros Voluntários de Sobradinho atenderam a ocorrência e precisaram utilizar 16 mil litros de água na operação de rescaldo. Quem tiver interesse em ajudar Unfer pode procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Bonita do Sul ou as lideranças nas comunidades, que também estão comercializando a rifa.