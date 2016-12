Obras na RSC-481 dÃ£o esperanÃ§a Ã  regiÃ£o

Iniciaram nesta semana, depois de um longo período de espera da comunidade local, as obras de restauração da RSC-481, entre Cerro Branco e a RSC-287, em Novo Cabrais. Os trabalhos estão sendo executados pela empresa Giovanella, de Lajeado. que também será a responsável pela recuperação da ERS-400, no trecho entre Vila União, em Candelária, e Sobradinho.

O trecho da RSC-481 que está sendo recuperado tem aproximadamente nove quilômetros e apresenta graves problemas estruturais, como o excesso de buracos e os desníveis, sendo alvo frequente de reclamação de motoristas e moradores da região. Até mesmo um protesto ocorreu, em outubro, em Novo Cabrais, devido às péssimas condições da rodovia.

Na última semana, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) havia confirmado à reportagem da Gazeta da Serra que a Giovanella estava pronta para retomar às obras na rodovia, após a revisão dos projetos ser aprovada pelo Banco Mundial. A informação também havia sido divulgada pelo gabinete do deputado estadual Edson Brum (PMDB), que participou de reunião com representantes da autarquia e da construtora.

Assim que o restauro da RSC-481 for concluído, a construtora deve deslocar suas máquinas para a ERS-400. Ainda não há uma previsão exata de quando isso ocorrerá, visto que a Giovanella terá férias coletivas a partir desta sexta-feira, 23, e só retomará os trabalhos na partir do dia 2 de janeiro. Dependerá também da agilidade das obras e também das condições climáticas.

Principal rodovia do Centro Serra, e importante ligação com o Vale do Rio Pardo, a ERS-400 protagonizou uma verdadeira novela neste ano. A situação era tão crítica no início do ano que, um mutirão envolvendo a Associação dos Caminhoneiros do Centro Serra e prefeituras da região foi realizado, com o objetivo de tapar os buracos da rodovia. As condições da estrada foram alvo de críticas até mesmo do governador José Ivo Sartori, em passagem pela região em maio, para um evento particular.