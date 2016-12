Manifestantes protestam contra a reforma da Previdência

Cerca de 200 pessoas participaram na manhã da última sexta-feira, dia 16, de uma manifestação contra o projeto da reforma da Previdência, no Centro de Sobradinho. A iniciativa da mobilização foi dos sindicatos de trabalhadores rurais dos municípios da região Centro Serra e também da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS).

O protesto iniciou por volta das 8 horas, em frente a Prefeitura, e em seguida, o grupo se deslocou até a agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na Rua Independência. O trânsito na via foi interrompido, sendo permitida apenas a passagem de ônibus. Os manifestantes carregam faixas e também cartazes com frases contra a proposta do governo federal.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Segredo e secretário da Regional Sindical, Miguel Limberger, os agricultores serão os maiores prejudicados com a reforma. “O governo alega que o agricultor é o que está fazendo quebrar a previdência. E nós temos provas de que não está quebrada e que não é deficitária. Não queremos perder os nossos direitos”, salienta.

O ato foi prestigiado por autoridades regionais, como os prefeitos Alencar Feron (Segredo) e Lenise Mariani (Ibarama), os prefeitos eleitos André da Cas e Valdir Rodrigues e o secretário de Finanças de Sobradinho e vice-prefeito eleito, Armando Mayerhofer. Ainda na mesma manhã, os manifestantes fizeram uma caminhada pela Avenida João Antônio, alertando o comércio sobre os malefícios da reforma da previdência.