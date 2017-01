“Podem botar a mão no fogo pelo prefeito”, diz Maninho Trevisan

Diante de um plenário lotado de familiares, amigos, autoridades e pessoas da comunidade, Maninho Trevisan e Armando Mayerhofer foram empossados prefeito e vice de Sobradinho na tarde de domingo, 1º, na Câmara de Vereadores. A dupla, vencedora da eleição municipal de 2 de outubro pela coligação “União e Trabalho” vai comandar o município pelos próximos quatro anos.

Iniciando seu segundo mandato, Maninho se emocionou em quase todo seu discurso e até chorou. Fez inúmeros agradecimentos aos familiares e também aliados. O prefeito reeleito lembrou que chegou a cogitar não concorrer em 2016, mas acabou aceitando o desafio. “Vamos pensar em Sobradinho. Sozinho eu não faço nada. Dependo também de vocês”, disse, dirigindo-se aos vereadores da nova legislatura.

Maninho também garantiu que o eleitor que lhe deu mais um mandato não vai se arrepender. “Podem botar a mão no fogo pelo prefeito que tenho certeza que vocês não vão se queimar”, ressaltou. Ele ainda destacou a parceria com Mayerhofer, que foi seu adversário na eleição suplementar de 2013, e que agora vai ajudá-lo a governar Sobradinho.

No seu pronunciamento, Mayerhofer elogiou o companheiro de chapa e reforça que seguirão com a mesma maneira de trabalho do primeiro mandato de Maninho. “Vocês podem ter certeza. Não vai faltar trabalho e dedicação. Vamos honrar todos os votos que recebemos”, disse, brincando com o fato do prefeito trabalhar incansavelmente, arrancando risos do público presente. “Não é fácil acompanhar o ritmo dele”.

Após a cerimônia de posse, foi realizada, na sala de reuniões da Prefeitura, a transmissão do cargo. Com a presença da família, amigos e aliados políticos, Maninho e Mayerhofer celebraram o início do novo mandato com um coquetel e champagne. O primeiro mês de trabalho será de readequação administrativa. Prefeito e vice ocuparão todas as secretarias em janeiro, até que os primeiros secretários assumam seus cargos, em fevereiro.