Maxcemira presidirá o Legislativo em 2017

No seu terceiro mandato como vereadora, Maxcemira Trevisan (PDT) foi a escolhida pelos companheiros de Câmara para presidir o Legislativo de Sobradinho neste ano, o primeiro da nova legislatura. A eleição da mesa diretora ocorreu na tarde deste domingo, 1º de janeiro, logo após a solenidade de posse dos eleitos do pleito de 2 de outubro. É a segunda vez que a pedetista vai comandar a Casa – a outra foi em 2013.

A disputa contou com duas chapas, uma da situação e outra da oposição. Representando a ala governista, Maxcemira recebeu cinco votos, contra quatro de Eder Librelotto (PP), que encabeçou a chapa oposicionista. A mesa diretora de 2017 também terá Adão Weber (PMDB) como vice-presidente e Valdecir Bilhan (PTB) de primeiro-secretário.

Em seu discurso, Maxcemira destacou que a Câmara será “uma só voz, a voz do povo” e prometeu trabalhar em conjunto com o prefeito Maninho Trevisan para construir uma Sobradinho melhor. Na segunda-feira, 2, ela promoveu uma reunião com os vereadores para mostrar o funcionamento do Poder Legislativo e a Lei Orgânica do município.

E a primeira medida de Maxcemira como presidente foi a de exonerar dois cargos em confiança (CC) do Legislativo. A decisão ocorreu após reunião na terça-feira, 3, entre a parlamentar e os funcionários da Câmara. A exoneração da diretora geral e assessor jurídico será válida pelos meses de janeiro e fevereiro e vai ao encontro do que a Prefeitura propõe neste início de ano, de conter despesas.

Caras novas

Dos nove vereadores desta legislatura, quatro foram reeleitos: Maxcemira, Valdecir, Eder e Elemar Lazzari, este em seu sétimo mandato. Adão Weber, que já havia sido vereador, volta a ocupar uma cadeira no Legislativo. Para os outros quatro parlamentares, contudo, a solenidade teve um gostinho diferente. Jeferson Mattana (PSB), Maninho Freitas (PP), Noeli Teichmann (PSDB) e Tuki Siman (PDT) vão legislar pela primeira vez.