Arthur é o primeiro bebê de 2017

Nada de festa ou comemorações agitadas. O casal Cristian e Dienifer Durigon preferiu passar a virada de ano em casa, de maneira discreta. Mas foi por uma boa causa. Afinal, havia a expectativa do nascimento do segundo filho, o que acabou acontecendo no final da manhã da última segunda-feira, 2, na maternidade do Hospital Dr. Homero. Arthur Graeff Durigon é o primeiro bebê de 2017 em Sobradinho.

Arthur nasceu com 3,450 quilos, por volta das 11h55, quase uma hora após Dienifer entrar na sala de parto. No início da tarde desta segunda, com o bebê já no quarto, a família, bastante emocionada, recebeu a reportagem da Gazeta da Serra. Moradores de Passa Sete, Cristian e Dienifer contaram que já era esperada a chegada de Arthur nesse período de virada de ano. Ao todo, a gestação durou 39 semanas e seis dias.

“Até que ele não chorou muito”, comentou Cristian. Dienifer ainda não foi comunicada de quando poderá ir para casa com Arthur. A única certeza é que o bebê será muito amado pela família. E o irmão mais velho, Henrique, atualmente com 13 anos, terá um companheiro para jogar futebol no futuro. “Fiquei muito emocionado”, disse o menino.