Marciano Ravanello é empossado prefeito de Arroio do Tigre

Realizada na Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, a Sessão Solene que deu posse aos novos vereadores, prefeito e vice-prefeito foi marcada por otimismo, vibração e primeiro ato do governo Marciano Ravanello. O empossado prefeito decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do avô, Laurindo Somavilla, aos 91 anos. Ele participou da comissão emancipacionista, em 1963. Em seu pronunciamento, Ravanello disse que aposta em sua equipe de trabalho. “Quando temos gente competente ao nosso lado se faz muito com pouco. Outra coisa que preciso dizer é que a partir de hoje não existe mais bandeira partidária, nós vamos apenas defender uma bandeira. A bandeira de Arroio do Tigre”, enfatizou.

Já o vice-prefeito, Vanderlei Hermes, disse que é preciso haver mais união entre os poderes. “Nosso Arroio do Tigre não pode mais ficar parado, temos que sair das sombras e voltar a crescer”, destacou. Em seu discurso de encerramento o ex-prefeito, Gilberto Rathke (PSB), disse que é preciso haver mais diálogo entre o Legislativo e o Executivo. “Todos os erros que cometi foi na tentativa de acertar”, afirmou. Após a solenidade, todos se dirigiram até o Centro Administrativo, onde ocorreu a transmissão de cargo entre Gilberto e Marciano.

Em entrevista à Rádio Gazeta FM, Ravanello disse que o grande compromisso de sua administração é fazer com que Arroio do Tigre volte a crescer e gerar empregos. Para isso, o prefeito já deu o primeiro passo e acertou a vinda de uma unidade terceirizada da Beira Rio Calçados de Candelária para o mesmo local onde funcionava a fabricação das marcas do Grupo Priority. “Nós tínhamos conhecimento da incerteza que viviam essas famílias e já começamos a honrar com nosso compromisso. Até março, mais de 250 pessoas devem estar empregadas nesta nova unidade”, garantiu Ravanello. Ele também definiu seu quadro de secretários. Na Administração, Altemar Rech; na Educação, Simoni Bailke; na secretaria da Fazenda, Edésio Jank; na Saúde, Veridiana Limberger; na Assistência Social, Sandro José Timm; no Planejamento, Indústria, Comércio e Turismo, Moacir Eichner; na Agricultura, Fernando Luiz Schuster; e nas Obras, Romildo Seibert.